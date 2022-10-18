李寧新裝被指似日軍服 股價曾插逾13%

該評論文章近日在微信不斷流傳，認為「新品服裝類似『日本軍服』，尤其是帽子更像是日本士兵戴的帽子，配上軍綠色的大衣，簡直就是一模一樣」。該文章又引述內地網民批評「李寧總裁錢煒是日本人」、「我們把李寧當國貨，李寧卻把我們當傻子戲耍」等，又提到李寧2019年委任錢煒為管理層後，隨即進軍日韓市場。

資料顯示，2019年獲委任為李寧執行董事及聯席行政總裁的錢煒為日籍華人，日文名字為「高坂武史」，主要負責集團營運。錢煒畢業於日本關西學院大學，曾為韓國優衣庫（UNIQLO）的行政總裁，並於1996年加入UNIQLO母企迅銷（6288），2001及2005年出任中國優衣庫副總經理及首席運營官，開拓及管理中國市場方面擁有超過15年經驗。

安踏第三季零售中單位數增

此外，安踏（2020）公布第三季營運表現，安踏品牌零售金額按年錄得中單位數的增長；FILA品牌按年錄得10%至20%低段增長；其他品牌按年錄得40%至45%的增長。安踏昨日先跌後升，收市報81.75元，升0.2%。