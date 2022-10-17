馬泰陽：施政報告成樓市翻身關鍵

回顧過去政府在《施政報告》中，推出多項有利市民置業的措施，當中包括放寬按保；過去亦有一些抑制樓市的措施，如2010年出台的辣招。辣招目的是壓抑炒風及樓價，但回望過去，自2010年辣招出台至2019年「林鄭Plan」推出時，樓價升逾1倍；由2003年至2010年辣招推出前，二手交投量平均每月約7500宗，但在辣招推出後至2019年「林鄭Plan」推出前，二手每月平均成交降至約4200宗。由此可見，辣招未能遏止樓價的升幅，反而礙塞了二手物業的交投，令二手市場嚴重萎縮。

根據香港置業於9月的調查發現，有約25.2%的受訪者希望政府可以降低住宅物業印花稅，創4年半新高，其次為取消壓力測試，佔約21.6%，而希望放寬按揭成數的約19.9%；另外，調查發現約46.1%的市民有計劃於未來12個月入市，比例止跌回升，反映隨着樓價持續整固，吸引市民「撈低」；同時亦有市民因受各項措施及辣招所限，從而影響入市氣氛。倘若政府適時減辣，定必有助刺激樓市。

現時本港面對人才及資金外流，加上全球政經局勢不明朗下，香港的經濟及投資環境已不可同日而語。筆者認為政府應盡快檢討及考慮全面撤銷有關措施，以免影響住宅市場流轉。現時樓市正在回調，若政府撤銷或放寬已失效的辣招，樓市將會進入無可翻身局面。政府亦宜加快覓地建屋，考慮各種短中長期措施，善用閒置土地資源，助市民置業安居。

香港置業營運總監及九龍區董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]