經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：經濟放緩 加息趨勢未變

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）再第四次下調全球經濟增長預測，根據最新評估，今年全球經濟增長維持3.2%，明年增長降至2.7%。但美國聯儲局眾多成員支持大幅加息，息口向上趨勢短期難以改變。

IMF總裁格奧爾基耶娃較早前指出，俄羅斯烏克蘭衝突，促使IMF改變對全球經濟展望，加上新冠疫情持續、通脹高企，以及氣候情况惡化等，打擊全球經濟，亦加劇其他危機，包括影響糧食安全，以及令低收入國家債務上升等問題。她認為衰退風險正在增加，預料佔全球經濟三分之一國家在今年或明年，至少連續兩個季度會出現經濟萎縮。經濟增長放緩，各國央行亦要繼續應對高通脹。筆者預計，加息短期維持，然後高位徘徊。

最近聯儲局成員大多數變成大內群「鷹」，普遍支持大力加息，息口短期難以回落。紐約聯儲銀行行長威廉斯指出，美國聯邦基金利率或有必要調高至4.5厘，才可冷卻通脹，需時多久令利率升至頂峰，視乎經濟數據。

聯邦公開市場委員會將於11月1至2日討論貨幣政策，市場預期將連續第四次加息0.75厘。擁有貨幣政策投票權的威廉斯表示，決定加息因素是通脹何時回落至2%聯儲局目標，以及經濟可保持增長。威廉斯覺得利率仍處於低水平，有需要提高至偏緊水平去抑制熾熱需求，達到控制通脹目的。威廉姆斯預期，加息後美國明年經濟可保持正增長，勞動力市場回軟，失業率上升。

筆者認為，聯儲局成員加息意向堅決，未來息口會持續高企。美國經濟數據有回軟之象，明年經濟放緩會變得明顯。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

上 / 下一篇新聞

盛智文：港樓市完全復常須兩年 「0+0」可吸引內地及境外客來港置業
盛智文：港樓市完全復常須兩年 「0+0」可吸引內地及境外客來港置業
促酒吧營業時間放寬至凌晨4時
促酒吧營業時間放寬至凌晨4時
第一城3房620萬沽 業主或損手三成
第一城3房620萬沽 業主或損手三成
世紀21吳啟民：樓市明年初開始回升軌
世紀21吳啟民：樓市明年初開始回升軌
施政報告出台前 本月新盤成交僅160宗
施政報告出台前 本月新盤成交僅160宗
旅保新冠賠償差距大 業界：須半年觀察 行程受影響衍生費用或不保
旅保新冠賠償差距大 業界：須半年觀察 行程受影響衍生費用或不保
接種疫苗要求迥異 「新冠引起損失」難定義
接種疫苗要求迥異 「新冠引起損失」難定義
Lalamove：關注新業態勞動者 推司機意外保
Lalamove：關注新業態勞動者 推司機意外保
卓悅陳健文：公司無太子爺 原有業務逐步轉型
卓悅陳健文：公司無太子爺 原有業務逐步轉型
財爺預告 金融科技周宣布虛擬資產政策
財爺預告 金融科技周宣布虛擬資產政策
蔡穎霖：區塊鏈助驗證身分 我「上鏈」故我在
蔡穎霖：區塊鏈助驗證身分 我「上鏈」故我在
陳清白：樓價跌勢已成 施政報告慎增供應
陳清白：樓價跌勢已成 施政報告慎增供應
多番提示樓市風險
多番提示樓市風險
城市規劃師陳達材：北都明日大嶼外 可建8發展區
城市規劃師陳達材：北都明日大嶼外 可建8發展區
巨子生物護膚品毛利率高 享專利優勢 研發投資少或成隱憂
巨子生物護膚品毛利率高 享專利優勢 研發投資少或成隱憂
習：發展着力點在實體經濟 五大內銀速回應 披露最新貸款數字
習：發展着力點在實體經濟 五大內銀速回應 披露最新貸款數字
高盛：內地動態清零料維持至明年第二季
高盛：內地動態清零料維持至明年第二季
中海油首三季純利 按年倍增至逾千億
中海油首三季純利 按年倍增至逾千億
儲局鷹派布拉德：未來兩月各加0.75厘
儲局鷹派布拉德：未來兩月各加0.75厘
資深策展人：0+3無助展商回流
資深策展人：0+3無助展商回流
長汽擬回購A股 斥資最多18億人幣
長汽擬回購A股 斥資最多18億人幣
初創研發超級竹 強度高成本低 可用作地板汽車內飾
初創研發超級竹 強度高成本低 可用作地板汽車內飾
技術源於城大機械工程系 曾獲日內瓦發明展金獎
技術源於城大機械工程系 曾獲日內瓦發明展金獎
鄺翠玲：退休返內地生活 部分資產宜掛鈎人幣
鄺翠玲：退休返內地生活 部分資產宜掛鈎人幣
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：吉利博反彈 Call 26430
金子：吉利博反彈 Call 26430
張兆聰：GX中國生科小注博反彈
張兆聰：GX中國生科小注博反彈
張兆聰：英央行閂水喉 債息走向關鍵
張兆聰：英央行閂水喉 債息走向關鍵
伍禮賢：增持同業鞏龍頭地位 蒙牛目標38元
伍禮賢：增持同業鞏龍頭地位 蒙牛目標38元
簡志健、傅可怡：美泳池用品分銷龍頭 樓市下滑損需求
簡志健、傅可怡：美泳池用品分銷龍頭 樓市下滑損需求
謝偉銓：推動智能電表 鼓勵節能減排
謝偉銓：推動智能電表 鼓勵節能減排
強積金逆市保本 平衡風險回報
強積金逆市保本 平衡風險回報
沈永年：驗樓錦囊（二）：牆身窗戶篇
沈永年：驗樓錦囊（二）：牆身窗戶篇
溫傑：中鐵受惠基建行業發展
溫傑：中鐵受惠基建行業發展
張玉峰：Nike有望重振雄風 趁估值低部署買入
張玉峰：Nike有望重振雄風 趁估值低部署買入
區偉志：幣安的加密國度
區偉志：幣安的加密國度
陳大為：英國經濟病根缺效率 引人才沒對症下藥
陳大為：英國經濟病根缺效率 引人才沒對症下藥
林嘉文：英減稅計劃主導英鎊走勢
林嘉文：英減稅計劃主導英鎊走勢
陸振球：施政報告需新思維 力挽狂瀾
陸振球：施政報告需新思維 力挽狂瀾
陸振球：美國「強美元邏輯」 實際強盜邏輯
陸振球：美國「強美元邏輯」 實際強盜邏輯
林少陽：英國債危機 只是冰山一角
林少陽：英國債危機 只是冰山一角
技術取勝：長實守住上升軌
技術取勝：長實守住上升軌
李聲揚：內地抗疫勝利 港樓見底之時
李聲揚：內地抗疫勝利 港樓見底之時
蔡金強：美通脹超預期 核心通脹40年高
蔡金強：美通脹超預期 核心通脹40年高
徐家健：從伯南克獲獎 透視財經評論水平低
徐家健：從伯南克獲獎 透視財經評論水平低
艾雲豪：職場生涯浪費以時日計
艾雲豪：職場生涯浪費以時日計
李順威：留意各國央行轉向
李順威：留意各國央行轉向
劉思明：跌浪博反彈 進取留意電動車
劉思明：跌浪博反彈 進取留意電動車
何啟聰：恒指呈射擊之星 騰訊熊53546
何啟聰：恒指呈射擊之星 騰訊熊53546
瑞銀亞洲：北水加持 藥明購11540
瑞銀亞洲：北水加持 藥明購11540
摩根大通亞洲：內地股市回穩 M通購10559
摩根大通亞洲：內地股市回穩 M通購10559
周顯：港星之爭下美國的角色
周顯：港星之爭下美國的角色
王弼：熊市儲貨策略
王弼：熊市儲貨策略
曾淵滄：放寬辣招稅 救巿成效存疑
曾淵滄：放寬辣招稅 救巿成效存疑
湯文亮：財務公司的「大雞三味」
湯文亮：財務公司的「大雞三味」
廖偉強：把握減辣救市的最佳時機
廖偉強：把握減辣救市的最佳時機
布少明：樓市復常 還看施政報告
布少明：樓市復常 還看施政報告
馬泰陽：施政報告成樓市翻身關鍵
馬泰陽：施政報告成樓市翻身關鍵
WETLAND 3期自成一隅 賞濕地景
WETLAND 3期自成一隅 賞濕地景
海怡交投靜 平均實呎1.74萬
海怡交投靜 平均實呎1.74萬