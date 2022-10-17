陳永傑：經濟放緩 加息趨勢未變

IMF總裁格奧爾基耶娃較早前指出，俄羅斯烏克蘭衝突，促使IMF改變對全球經濟展望，加上新冠疫情持續、通脹高企，以及氣候情况惡化等，打擊全球經濟，亦加劇其他危機，包括影響糧食安全，以及令低收入國家債務上升等問題。她認為衰退風險正在增加，預料佔全球經濟三分之一國家在今年或明年，至少連續兩個季度會出現經濟萎縮。經濟增長放緩，各國央行亦要繼續應對高通脹。筆者預計，加息短期維持，然後高位徘徊。

最近聯儲局成員大多數變成大內群「鷹」，普遍支持大力加息，息口短期難以回落。紐約聯儲銀行行長威廉斯指出，美國聯邦基金利率或有必要調高至4.5厘，才可冷卻通脹，需時多久令利率升至頂峰，視乎經濟數據。

聯邦公開市場委員會將於11月1至2日討論貨幣政策，市場預期將連續第四次加息0.75厘。擁有貨幣政策投票權的威廉斯表示，決定加息因素是通脹何時回落至2%聯儲局目標，以及經濟可保持增長。威廉斯覺得利率仍處於低水平，有需要提高至偏緊水平去抑制熾熱需求，達到控制通脹目的。威廉姆斯預期，加息後美國明年經濟可保持正增長，勞動力市場回軟，失業率上升。

筆者認為，聯儲局成員加息意向堅決，未來息口會持續高企。美國經濟數據有回軟之象，明年經濟放緩會變得明顯。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]