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經濟
2022年10月17日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
盛智文：港樓市完全復常須兩年 「0+0」可吸引內地及境外客來港置業
促酒吧營業時間放寬至凌晨4時
第一城3房620萬沽 業主或損手三成
世紀21吳啟民：樓市明年初開始回升軌
施政報告出台前 本月新盤成交僅160宗
旅保新冠賠償差距大 業界：須半年觀察 行程受影響衍生費用或不保
接種疫苗要求迥異 「新冠引起損失」難定義
Lalamove：關注新業態勞動者 推司機意外保
卓悅陳健文：公司無太子爺 原有業務逐步轉型
財爺預告 金融科技周宣布虛擬資產政策
蔡穎霖：區塊鏈助驗證身分 我「上鏈」故我在
陳清白：樓價跌勢已成 施政報告慎增供應
多番提示樓市風險
城市規劃師陳達材：北都明日大嶼外 可建8發展區
巨子生物護膚品毛利率高 享專利優勢 研發投資少或成隱憂
習：發展着力點在實體經濟 五大內銀速回應 披露最新貸款數字
高盛：內地動態清零料維持至明年第二季
中海油首三季純利 按年倍增至逾千億
儲局鷹派布拉德：未來兩月各加0.75厘
資深策展人：0+3無助展商回流
長汽擬回購A股 斥資最多18億人幣
初創研發超級竹 強度高成本低 可用作地板汽車內飾
技術源於城大機械工程系 曾獲日內瓦發明展金獎
鄺翠玲：退休返內地生活 部分資產宜掛鈎人幣
環球經濟數據
金子：吉利博反彈 Call 26430
張兆聰：GX中國生科小注博反彈
張兆聰：英央行閂水喉 債息走向關鍵
伍禮賢：增持同業鞏龍頭地位 蒙牛目標38元
簡志健、傅可怡：美泳池用品分銷龍頭 樓市下滑損需求
謝偉銓：推動智能電表 鼓勵節能減排
強積金逆市保本 平衡風險回報
沈永年：驗樓錦囊（二）：牆身窗戶篇
溫傑：中鐵受惠基建行業發展
張玉峰：Nike有望重振雄風 趁估值低部署買入
區偉志：幣安的加密國度
陳大為：英國經濟病根缺效率 引人才沒對症下藥
林嘉文：英減稅計劃主導英鎊走勢
陸振球：施政報告需新思維 力挽狂瀾
陸振球：美國「強美元邏輯」 實際強盜邏輯
林少陽：英國債危機 只是冰山一角
技術取勝：長實守住上升軌
李聲揚：內地抗疫勝利 港樓見底之時
蔡金強：美通脹超預期 核心通脹40年高
徐家健：從伯南克獲獎 透視財經評論水平低
艾雲豪：職場生涯浪費以時日計
李順威：留意各國央行轉向
劉思明：跌浪博反彈 進取留意電動車
何啟聰：恒指呈射擊之星 騰訊熊53546
瑞銀亞洲：北水加持 藥明購11540
摩根大通亞洲：內地股市回穩 M通購10559
周顯：港星之爭下美國的角色
王弼：熊市儲貨策略
曾淵滄：放寬辣招稅 救巿成效存疑
湯文亮：財務公司的「大雞三味」
陳永傑：經濟放緩 加息趨勢未變
廖偉強：把握減辣救市的最佳時機
布少明：樓市復常 還看施政報告
馬泰陽：施政報告成樓市翻身關鍵
WETLAND 3期自成一隅 賞濕地景
海怡交投靜 平均實呎1.74萬
技術取勝：長實守住上升軌
【明報專訊】微創2天線升穿19天線（圖）
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強積金逆市保本 平衡風險回報
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溫傑：中鐵受惠基建行業發展
張玉峰：Nike有望重振雄風 趁估值低部署買入
區偉志：幣安的加密國度
陳大為：英國經濟病根缺效率 引人才沒對症下藥
林嘉文：英減稅計劃主導英鎊走勢
陸振球：施政報告需新思維 力挽狂瀾
陸振球：美國「強美元邏輯」 實際強盜邏輯
林少陽：英國債危機 只是冰山一角
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李聲揚：內地抗疫勝利 港樓見底之時
蔡金強：美通脹超預期 核心通脹40年高
徐家健：從伯南克獲獎 透視財經評論水平低
艾雲豪：職場生涯浪費以時日計
李順威：留意各國央行轉向
劉思明：跌浪博反彈 進取留意電動車
何啟聰：恒指呈射擊之星 騰訊熊53546
瑞銀亞洲：北水加持 藥明購11540
摩根大通亞洲：內地股市回穩 M通購10559
周顯：港星之爭下美國的角色
王弼：熊市儲貨策略
曾淵滄：放寬辣招稅 救巿成效存疑
湯文亮：財務公司的「大雞三味」
陳永傑：經濟放緩 加息趨勢未變
廖偉強：把握減辣救市的最佳時機
布少明：樓市復常 還看施政報告
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