強積金逆市保本 平衡風險回報

撰文 黃清瑤

強積金基金平台顯示，當中可以選擇的基金包括有股票基金、債券基金、混合資產基金、保證基金及貨幣市場基金。比較市場上股票基金，截至今年9月30日的一年回報，當中回報表現最差的是萬全強制公積金計劃-大中華股票基金，跌39.24%。首20隻跌幅最多的基金都是投資於中國內地及香港，跌幅介乎33%至39%。

至於股票強積金基金表現最好的，是宏利環球精選強積金計劃-康健護理基金，跌幅6.96%，相對較小，排行第二的是友邦強積金優選計劃-北美股票基金。首10隻表現最好的股票基金跌幅介乎6.96%至17.89%。跌幅相對較小的10隻成分基金，有8隻投資於北美股。

債券基金方面，不少投資機構表示，目前市况下債券等固定收益產品風險相對較低。的確，債券基金跌幅遠低於股票基金，表現最差的是友邦環球債券基金，截至9月底止的一年跌23.9%。表現最好的債券基金，是永明積金集成信託計劃-施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合-乙類單位，跌4.66%。首10隻表現最好的債券基金，跌幅不超過10%，可見表現比股票基金為佳。

混合資產基金是指投資於股票及債券市場，以分散風險，然而從平台資料可見，混合資產基金表現與股票基金大致相同，表現最好的10隻成分基金跌幅介乎9.31%至14.16%。表現最差的基金是新地強積金基金，跌幅為37.62%，其次是安聯東方太平洋基金-單位C2。

眾多基金類別之中，保證基金回報最為理想。保證基金一般包括本金保證或最低回報保證。保證基金除收取基本收費外，保證人會就提供的保證收取保證費或儲備費。現時強積金市場上大部分保證基金均提供有條件保證，即計劃成員須符合若干條件才能獲得保證；而無條件保證則指在沒有條件限制的情况下仍會作出保證。

有條件基金一般有附帶條款，例如鎖定期，若成員從保證基金提取強積金，或僱主把所有僱員的強積金帳戶轉至另一強積金計劃，保證便會失效。另外，其他亦附有提取條件、取消或修訂保證。

保證基金長期回報追不上通脹

過去一年，共有5隻保證基金獲得正數回報，宏利MPF利息基金表現最好，回報為0.4%，其次為信安保證基金回報為0.25%，如以過去長年期回報就比較，信安保證基金過去10年回報為1.56%。雖然保證基金長年期表面上獲得正回報，但其實本金已經被通脹蠶食。眾多項目之中，貨幣市場基金（包括強積金保守基金）表現一如以往，大部分項目在過去一年錄得0.01%的回報，在過去10年回報亦不足0.7%。

總括來說，保證基金或貨幣市場基金雖然過去多年都能夠獲得正數回報，然而回報比率偏低，最終資金都會跑輸通脹率，實際上亦是虧蝕。儘管目前環球市况不穩，明年環球經濟又很大機會持續跌勢，但在眾多投資市場當中，總會有正在反彈或跌幅較低的資產項目可供選擇，成員不妨留意一些在疫情後重新開放邊境、經濟重啟的亞洲國家或地區。

留意近期重新通關亞洲地區

在亞洲市場之中，現時中國及香港股票估值相當吸引，但未來會否出現反彈視乎內地會否取消防疫清零及封關政策。至於美股表現亦持續低走，主因聯儲局加息周期未看到盡頭，而且市場預料相關影響會滯後出現。此情况下強積金成員應視乎個人可承擔能力，倘可以承受高風險，可繼續持有中國內地、香港及美國股票基金，但亦最好加大債券基金投資以分散風險。雖然明年強積金表現可能仍不理想，但亦是趁低吸納的好時機。再者強積金是作為退休後的保障，屬於超長年期投資，可以平均成本法分段吸納，因此成員不應只着眼現時虧損多少。

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