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初創研發超級竹 強度高成本低 可用作地板汽車內飾

【明報專訊】竹子的生長速度比樹木快，有人提出，應該好好運用這種材料，但除了竹製紙和竹纖維衣服之外，其他應用不太多。近年有初創公司研究出一套加工方法，可以令竹片的強度大大提高，可望在建築、裝修、家具行業大展拳腳。

明報記者 薛偉傑

攝影 賴俊傑

超竹有限公司（Super Bamboo Limited）共同創辦人王家鴻、陸洋教授、范蓉教授表示，竹材料化學成分主要是纖維素（約44.6%）、半纖維素（約23.8%）、木質素（約26.1%），三者合計佔約94.5%。當中強度最高的是纖維素，半纖維素和木質素的強度較低。

強度重量比 較天然竹高2.5倍

所以，該公司加工方法第一步，是將竹片浸在某種加熱至攝氏90度的鹼性液體內6小時，將強度相對較弱的半纖維素和木質素等其他成分盡量溶解，之後竹片剩下成分大都是強度最高的纖維素，約佔83.5%。餘下半纖維素約5.2%、木質素約6.8%。不過，竹片內仍會留下一些小孔，第二步是將竹片放入金屬模具內，用熱壓機長時間加壓成型，竹片內小孔會被擠壓掉，竹片厚度會減少約70%，密度上升，強度則大大增強。這樣處理後的竹片，該公司稱為Super Bamboo。

若比較各種材料的強度重量比（即是材料的強度除以其密度），未加工天然竹片約100MPa/（g/cm3），鋁合金略低於200MPa/（g/cm3），鋼鐵略高於200MPa/（g/cm3），鈦合金約250MPa/（g/cm3）。Super Bamboo強度重量比高達約350MPa/（g/cm3），比天然竹片高2.5倍，甚至超過鋁合金、鋼鐵和鈦合金。而且，與這些金屬或合金相比，Super Bamboo具有成本優勢。這種加工方法可以將多片和多層小竹片擠壓成一片較大和較厚的竹片，但看不到任何縫隙，又毋須使用化學膠水。

該公司計劃，當真正量產時，會在Super Bamboo表面加上一層由環保物料製成的防水塗層；至於其碳足印大約是零，即其生產過程大約可以達到碳中和。現時估計，Super Bamboo在建築、裝修、家具等行業的用途和需求最大。例如，可以將Super Bamboo製成地板或假天花，或用來間房等。他們粗略估計，Super Bamboo地板的售價，約是一般木地板的50%至75%。而且，竹子只需4至5年就能收割，比木材更環保和可持續。相比之下，人工種植柚木一般需要十幾年才可成木材。

至於其他有應用潛力的行業，包括汽車、飛機、航天等。例如，汽車和飛機部分內飾可由金屬改用Super Bamboo製造，可以節省成本及減少重量，間接令汽車和飛機更省油。

該公司計劃，明年開始商業量產，或至少造出原型試用，第一款產品很可能是Super Bamboo地板。該公司希望，第一個工序保留在香港，由該公司自己進行；第二個工序才交給內地代工廠負責，以保護商業秘密。

獲城大HK Tech 300投資100萬

現時最重要的是要多作測試，找出可以令第二個工序更優化、處理時間大幅縮短的參數。他們暫時用攝氏150度和5MPa的壓力，但處理時間長達6至12小時。若每次需長時間使用熱壓機，將難以大量生產。所以，他們希望使用更高的溫度和壓力，將處理時間縮短至1小時以內才商業化生產。

至於資金方面，該公司早前已獲得城大的HK Tech 300計劃投資100萬元，又申請到科技園的創業培育計劃的資助。

[新經濟新天地]

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