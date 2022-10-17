經濟

儲局鷹派布拉德：未來兩月各加0.75厘

【明報專訊】立場一向鷹派的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）上周五表示，11月和12月都有可能加息0.75厘，但他同時指現時作這判斷仍為時尚早。根據9月公布的預測，聯儲局官員估計今年餘下兩次會議合共加息1.25厘，到明年再加0.25厘。在過去的3次議息會議中，聯儲局均加息0.75厘，聯邦基金利率已升至3至3.25厘。

布拉德上周五出席國際貨幣組織及世界銀行的周年會議時說，公開市場委員會或者會考慮把2023年的加息推前至12月，但暫時作這判斷仍太早。他指是否將0.25厘的加幅提早在12月執行，對經濟影響不大，他自己就支持盡快加息至需要的水平，再觀察通脹是否回落，另外，他又認為每月縮表最多950億美元的步伐合適，暫時毋須定下時間表。

戴蒙警告

新興市場對冲基金高槓桿或出事

另外，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）說，對於英國的退休基金原來存在這麼多槓桿感到意外，雖然英國政府撤回減稅方案令英退休基金暫時免於爆煲，但他指按自己的經驗，目前市場上存在這類東西，遲早都會再出現其他突發事件。

隨着聯儲局不斷加息及縮表，美元抽升，利率上升，戴蒙認為總會有部分人出事，或者未致有系統性爆煲問題，但一些信貸組合，或若干公司的槓桿將會有事發生。他指經過2008年的金融海嘯之後，美國銀行體系相對安全，反而新興市場及對冲基金的高槓桿可能會出事。

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