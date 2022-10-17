經濟

習：發展着力點在實體經濟 五大內銀速回應 披露最新貸款數字

【明報專訊】中共總書記習近平在二十大報告指出，中國堅持發展經濟的着力點放在實體經濟上，推進新型工業化，加快建設製造業強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國等。習近平又指要加快發展綠色轉型，實施全面節約戰略。五大內銀隨即公布，指高效支持實體經濟，並各自率先披露截至9月底用於支持實體經濟，如製造業、綠色事業的最新貸款數字及措施。

明報記者 鄺海盈

建設銀行（0939）表示，會通過完善經營管理機制、成立信貸投放工作專班等舉措，聚焦國民經濟重點領域和薄弱環節，加大信貸投放。截至今年9月底，該行貸款近20萬億元（人民幣，下同），較去年底增加2.1萬億元，按年增近5200億元，當中投放予製造業的貸款便達2.2萬億元，較上年底增長32%。綠色貸款錄2.6萬億元，較去年底增加6300億元，增幅32%。

建行2.2萬億挺製造業 中行綠貸增36%

工商銀行（1398）表示，前三季為實體經濟新發放5萬億元以上投融資，將保持新增投融資快速增長、優化信貸結構及有序引導實體經濟融資成本下降。期內，該行境內人民幣貸款餘額比去年底淨增加2.2萬億元，按年多增4573億元，當中綠色貸款亦較年初增長9500億元，增幅34%。

中國銀行（3988）表示，就制定實施支持實體經濟的行動方案，已推出8個方面42條支持措施，三季末客戶貸款較年初增加1.69萬億元至17.41萬億元，增長10.78%。當中，綠色信貸增長約36%，而境內製造業貸款增長約18%。

另外，農業銀行（1288）表示，會强化鄉村振興金融服務，加大對製造業、基礎設施建設、普惠小微企業等金融支持。同期新增人民幣各項貸款2.2萬億元，該行指出，前三季度基本面穩健，資產規模實現較快增長，資產質量持續改善，收入、利潤等核心財務指標均取得新進步。

交通銀行（3328）表示，會加大金融供給，優化信貸結構。其境內綠色信貸重點支持綠色交通、綠色建築等領域，並通過服務更多小微企業和零售客戶，同時加強信用風險管理，避免系統性金融風險。該行的境內各項貸款較去年底增加6444億元，增幅11%，按年增加950億元。境內綠色信貸餘額超6000億元，較去年底增幅超25%。另不良貸款餘額、不良貸款率均較6月底下降。

（中共二十大）

相關字詞﹕交通銀行 農業銀行 中國銀行 工商銀行 建設銀行 實體經濟 習近平 二十大報告

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