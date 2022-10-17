財爺預告 金融科技周宣布虛擬資產政策

【明報專訊】香港金融科技周將於本月底一連五日舉行，財政司長陳茂波指特區政府將於金融科技周發布有關虛擬資產在香港發展的政策宣言，內容將涵蓋願景和策略、監管制度、對於開放投資者接觸虛擬資產的取態，以及為把握虛擬資產帶來的技術優勢推出先導項目。
金融科技周將於10月31日至11月4日舉行。陳茂波昨天以「香港的創科發展」為題發表網誌，透露屆時特區政府將發布有關虛擬資產在香港發展的政策宣言，將清晰表達政府對虛擬資產的立場，向全球業界展示推動香港發展成國際虛擬資產中心的願景，以及與全球資產業界一同探索金融創新的承擔和決心。
添Web3.0元宇宙元素 首推NFT
他表示，金融科技周將就第三代互聯網（Web3.0）及元宇宙等構思加入新元素，首次發行非同質化代幣（NFT），向參加者派發限量版的出席證明協議（POAP）代幣。代幣持有者屆時可透過3D掃描製作其專屬虛擬化身，提供全新體驗，日後可憑代幣優先參加其他行業活動。
陳茂波稱，香港在過去5年共投放了逾1500億元，在推動科研、培育人才及發展基建等多方面支持創科發展。創新及科技基金推出20多年，吸引了大量私人投資，基金每年的支出由2013至14年度的逾7億元，增加至2021至22年度約40億元。政府正為未來5至10年的創科發展制訂藍圖，明確發展的方向和目標，以便更好協調和統籌相關的支援政策。