經濟

卓悅陳健文：公司無太子爺 原有業務逐步轉型

【明報專訊】卓悅控股（0653）自2020年易手予商人陳健文後，積極轉型至「科技+消費」的新零售營運模式，力推卓悅科技以及跨境電商平台「香港貓 HKMALL」等業務。集團主席兼執行董事陳健文表示，自2020年已全面接管公司，笑言現時卓悅「沒有太子爺」，近日被清盤的公司只是「前朝」遺留下來的問題，卓悅的經營及運作正常不受影響，惟亦無意更改公司名稱，認為卓悅的品牌已深入民心，不應將公司及人事拉上關係。

未來傳統零售業務佔比逐漸減少

卓悅最新共經營12間實體店，包括獨家分銷品牌Suisse Reborn專門店3間及概念店2間，而原有的卓悅零售店在港澳已餘下各自3間店舖。

陳健文指出，疫情帶來「完美風暴」，自2020年起再無自由行，跟內地亦封關至今。雖然對香港充滿信心，不過公司需要轉型，因此當時調整業務定位至發展跨境電商，未來傳統零售業務佔比將會逐漸減少。

擬加入更多社區服務 如美容院等

他續指，吸引本地消費要更有特色，或是生活必需品，未來有意加入更多社區服務，更貼近本地消費群體，美容院是其中一個方向，希望以明碼實價及誠信經營業務，拒絕傳統美容行業的經營手法。

卓悅旗下的「香港貓 HKMALL」平台現已可運送至37個國家，接入逾30種電子支付工具，亦支援「以圖搜圖」功能，為商戶搭建一個平台。

他表示，疫情下市民消費相對審慎，不過政府今年發放消費券後，留意到不少合資格領取消費券且在內地生活的港人亦會在香港貓使用消費券購物，再運送至內地。

陳健文又稱，卓悅亦會積極協助其他企業進行數字化轉型，已為一個酒樓客戶建構點餐及電子支付系統，並會發展至數字化管理系統，相信香港擁有龐大市場應用。

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