經濟

旅保新冠賠償差距大 業界：須半年觀察 行程受影響衍生費用或不保

【明報專訊】本港上月底實施「0+3」撤銷酒店隔離要求，旅遊熱點日本亦在上周解禁自由行，引發港人久違的外遊熱潮。新冠疫情爆發初期，多數旅遊保險將新冠肺炎引起的損失列為不保事項，不過隨着對病毒了解增加，外遊需求亦恢復，業界人士指目前多數旅保已至少在醫療保障，將新冠納入受保項目。客戶在疫後對保障要求較以往不同，各險商對新冠保障差異亦較大，業界指目前新冠相關理賠經驗較少，或需3個月至半年觀察，再按旅客需要改進旅保產品。

明報記者 歐陽偉昉

針對新冠肺炎特有情况的保障，例如返港後因染疫被強制隔離，有部分旅遊保險設有每日賠償現金津貼，而一些染疫後旅客會遇到的問題，例如因染疫未能如期登機離開而產生的額外機票住宿開支，則並非每份旅遊保險均有提供保障。

陳健波：除非索償超預期 否則保費不加

立法會保險界議員陳健波表示，疫情初期對病毒數據不足，再保險公司在半年前才開始受保新冠肺炎相關保障，現時大部分旅遊保險至少在醫療上已經保障新冠相關的索償。旅保需求逐漸回復，現時保險公司對新冠理賠的經驗不多，業界約需3個月至半年，觀察客戶在疫後旅行有什麼的新保障需要。

陳健波認為，旅保的競爭相當激烈，若新保障項目的風險並非太高，保險公司將按客戶需要，陸續改善其產品，例如現時除非證明確診，否則多數旅保不會賠償在海外進行核酸檢測的費用，日後或可納入保障。

雖然投保人數回升有助分攤風險，不過新冠病毒傳播性高，相關引起索償或會增加，對於旅保保費會否調高，陳健波指未見本港放寬入境隔離後，旅保因此加價。因為旅保同時保障新冠以外的項目，過去在疫前索償一直不多，除非疫後索償大幅超出預期，否則旅保加價機率不高，一旦加價幅度也不會太大。

雖然絕大部分旅保的醫療保障皆保障新冠肺炎，但部分產品的保障項目，會與其他受保疾病或受傷引導的索償或有分別。例如AIG美亞旅遊保超卓計劃新冠相關醫療賠償為120萬元，較一般醫療保額100萬元為高，但不包括海外住院現金津貼、子女護送等項目，而富衛旅保A計劃的新冠醫療保障限額為50萬元，較一般醫療保障100萬元少一半。

業界籲投保前先向險商了解

保險比較平台10Life聯合創辦人及行政總裁倫沛然認為，目前不同旅保對新冠醫療和費用損失的保障分別較大，客戶投保前宜先了自己最需要保障的風險，例如前往醫療費用較高的地區，應較注重醫療費用保障，若自己已有環球醫療保障，則可多考慮額外費用的保障。另外，就自己擔心旅程遇到的狀况能否獲得賠償，投保前應先向保險公司了解。

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