經濟
香港地產

世紀21吳啟民：樓市明年初開始回升軌

【明報專訊】特首李家超將於周三（19日）發表任內首份施政報告，市場期望將有利好香港經濟和樓市的新政策出台，令樓價回穩。世紀21香港行政總裁吳啟民表示，本港市場對住宅的剛性需求仍然存在，估計樓價未來2至3個月內將會見底，明年初有望回升。

自2019年社會運動爆發以來，不少港人移民外地，吳啟民認為，香港移民的流失量不算太大，而流失的人口並沒有減少公屋輪候人口，故社會上對住房的剛性需求仍然存在，預計行政長官李家超將在施政報告中，提及「搶企業、搶人才」新政策，相信可吸引更多來自內地和海外的專才到港，以填補移民造成的缺口。

港仍屬內地東南亞人士移居熱點

吳強調，香港依然是具吸引力的國際大都會，仍屬不少內地及東南亞國家人士心目中的理想移居地。

談及後市走勢，近期香港跟隨美國加息步伐，進入加息周期，令本港樓市吹淡風，樓價跌勢亦持續。對此，吳啟民預期，隨着政府放寬多項防疫措施，旅遊、零售業有望逐漸復常，當中產生的財富效應將流向房地產市場，相信整體樓市明年初開始重回升軌。

經濟復常 財富效應有望流向樓市

對施政報告出台在即，業界關心有何提振樓市新政策，吳認為，政府應取消或減輕任何阻礙市場成交的措施，讓市民可「無阻礙換樓」。

至於解決本港房屋短缺問題，增加土地供應是不可或缺方法；吳啟民認同可開發郊野公園邊陲土地，並指這是任何大城市擴展時的必經階段，同時亦支持「明日大嶼」等填海計劃。

認同開發郊園邊陲地增供應

吳啟民認為，特區政府應該積極「造地」，以配合香港的經濟活動及人口增長，又指目前香港人在本港可享用的人均居住活動空間，是世界已發展各大城市中，幾乎是最少的；因此，特區政府必須加強新土地供應，才能讓市民安居樂業，得以改善生活空間。

[香港地產]

上 / 下一篇新聞

盛智文：港樓市完全復常須兩年 「0+0」可吸引內地及境外客來港置業
盛智文：港樓市完全復常須兩年 「0+0」可吸引內地及境外客來港置業
促酒吧營業時間放寬至凌晨4時
促酒吧營業時間放寬至凌晨4時
第一城3房620萬沽 業主或損手三成
第一城3房620萬沽 業主或損手三成
施政報告出台前 本月新盤成交僅160宗
施政報告出台前 本月新盤成交僅160宗
旅保新冠賠償差距大 業界：須半年觀察 行程受影響衍生費用或不保
旅保新冠賠償差距大 業界：須半年觀察 行程受影響衍生費用或不保
接種疫苗要求迥異 「新冠引起損失」難定義
接種疫苗要求迥異 「新冠引起損失」難定義
Lalamove：關注新業態勞動者 推司機意外保
Lalamove：關注新業態勞動者 推司機意外保
卓悅陳健文：公司無太子爺 原有業務逐步轉型
卓悅陳健文：公司無太子爺 原有業務逐步轉型
財爺預告 金融科技周宣布虛擬資產政策
財爺預告 金融科技周宣布虛擬資產政策
蔡穎霖：區塊鏈助驗證身分 我「上鏈」故我在
蔡穎霖：區塊鏈助驗證身分 我「上鏈」故我在
陳清白：樓價跌勢已成 施政報告慎增供應
陳清白：樓價跌勢已成 施政報告慎增供應
多番提示樓市風險
多番提示樓市風險
城市規劃師陳達材：北都明日大嶼外 可建8發展區
城市規劃師陳達材：北都明日大嶼外 可建8發展區
巨子生物護膚品毛利率高 享專利優勢 研發投資少或成隱憂
巨子生物護膚品毛利率高 享專利優勢 研發投資少或成隱憂
習：發展着力點在實體經濟 五大內銀速回應 披露最新貸款數字
習：發展着力點在實體經濟 五大內銀速回應 披露最新貸款數字
高盛：內地動態清零料維持至明年第二季
高盛：內地動態清零料維持至明年第二季
中海油首三季純利 按年倍增至逾千億
中海油首三季純利 按年倍增至逾千億
儲局鷹派布拉德：未來兩月各加0.75厘
儲局鷹派布拉德：未來兩月各加0.75厘
資深策展人：0+3無助展商回流
資深策展人：0+3無助展商回流
長汽擬回購A股 斥資最多18億人幣
長汽擬回購A股 斥資最多18億人幣
初創研發超級竹 強度高成本低 可用作地板汽車內飾
初創研發超級竹 強度高成本低 可用作地板汽車內飾
技術源於城大機械工程系 曾獲日內瓦發明展金獎
技術源於城大機械工程系 曾獲日內瓦發明展金獎
鄺翠玲：退休返內地生活 部分資產宜掛鈎人幣
鄺翠玲：退休返內地生活 部分資產宜掛鈎人幣
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：吉利博反彈 Call 26430
金子：吉利博反彈 Call 26430
張兆聰：GX中國生科小注博反彈
張兆聰：GX中國生科小注博反彈
張兆聰：英央行閂水喉 債息走向關鍵
張兆聰：英央行閂水喉 債息走向關鍵
伍禮賢：增持同業鞏龍頭地位 蒙牛目標38元
伍禮賢：增持同業鞏龍頭地位 蒙牛目標38元
簡志健、傅可怡：美泳池用品分銷龍頭 樓市下滑損需求
簡志健、傅可怡：美泳池用品分銷龍頭 樓市下滑損需求
謝偉銓：推動智能電表 鼓勵節能減排
謝偉銓：推動智能電表 鼓勵節能減排
強積金逆市保本 平衡風險回報
強積金逆市保本 平衡風險回報
沈永年：驗樓錦囊（二）：牆身窗戶篇
沈永年：驗樓錦囊（二）：牆身窗戶篇
溫傑：中鐵受惠基建行業發展
溫傑：中鐵受惠基建行業發展
張玉峰：Nike有望重振雄風 趁估值低部署買入
張玉峰：Nike有望重振雄風 趁估值低部署買入
區偉志：幣安的加密國度
區偉志：幣安的加密國度
陳大為：英國經濟病根缺效率 引人才沒對症下藥
陳大為：英國經濟病根缺效率 引人才沒對症下藥
林嘉文：英減稅計劃主導英鎊走勢
林嘉文：英減稅計劃主導英鎊走勢
陸振球：施政報告需新思維 力挽狂瀾
陸振球：施政報告需新思維 力挽狂瀾
陸振球：美國「強美元邏輯」 實際強盜邏輯
陸振球：美國「強美元邏輯」 實際強盜邏輯
林少陽：英國債危機 只是冰山一角
林少陽：英國債危機 只是冰山一角
技術取勝：長實守住上升軌
技術取勝：長實守住上升軌
李聲揚：內地抗疫勝利 港樓見底之時
李聲揚：內地抗疫勝利 港樓見底之時
蔡金強：美通脹超預期 核心通脹40年高
蔡金強：美通脹超預期 核心通脹40年高
徐家健：從伯南克獲獎 透視財經評論水平低
徐家健：從伯南克獲獎 透視財經評論水平低
艾雲豪：職場生涯浪費以時日計
艾雲豪：職場生涯浪費以時日計
李順威：留意各國央行轉向
李順威：留意各國央行轉向
劉思明：跌浪博反彈 進取留意電動車
劉思明：跌浪博反彈 進取留意電動車
何啟聰：恒指呈射擊之星 騰訊熊53546
何啟聰：恒指呈射擊之星 騰訊熊53546
瑞銀亞洲：北水加持 藥明購11540
瑞銀亞洲：北水加持 藥明購11540
摩根大通亞洲：內地股市回穩 M通購10559
摩根大通亞洲：內地股市回穩 M通購10559
周顯：港星之爭下美國的角色
周顯：港星之爭下美國的角色
王弼：熊市儲貨策略
王弼：熊市儲貨策略
曾淵滄：放寬辣招稅 救巿成效存疑
曾淵滄：放寬辣招稅 救巿成效存疑
湯文亮：財務公司的「大雞三味」
湯文亮：財務公司的「大雞三味」
陳永傑：經濟放緩 加息趨勢未變
陳永傑：經濟放緩 加息趨勢未變
廖偉強：把握減辣救市的最佳時機
廖偉強：把握減辣救市的最佳時機
布少明：樓市復常 還看施政報告
布少明：樓市復常 還看施政報告
馬泰陽：施政報告成樓市翻身關鍵
馬泰陽：施政報告成樓市翻身關鍵
WETLAND 3期自成一隅 賞濕地景
WETLAND 3期自成一隅 賞濕地景
海怡交投靜 平均實呎1.74萬
海怡交投靜 平均實呎1.74萬