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盛智文：港樓市完全復常須兩年 「0+0」可吸引內地及境外客來港置業

【明報專訊】行政長官李家超任內首份施政報告將於周三（19日）發表，社會聚焦港府會否公布撤銷樓市辣招或「減辣」，以及對境外入境人士檢疫安排放寬至「0+0」；經濟界和社交圈名人、有「蘭桂坊之父」之稱的蘭桂坊集團主席盛智文接受本報專訪時指出，若港府推出「0+0」檢疫安排，除可刺激整體經濟外，更可吸引內地或海外人士來港置業，帶動樓市回穩，惟樓市走勢要完全「復常」相信要等兩年。

明報記者 甘潔瑩

曾任海洋公園董事局主席、早前已正式入籍中國的盛智文本身是猶太裔，除是城中名人外，向來更被形容為營商有道，旗下集團近年銳意進軍本港房地產市場。

對地產後市走勢，盛智文認為，由於港元與美元掛鈎，美國目前接連加息，確實為本港樓市添壓力，加重供樓人士負擔，令樓價出現調整。他認為，在可見的將來，相信本港樓市仍處下調狀况，若要重拾升軌，估計要待兩年後才真正復蘇，他指出：「香港樓市受不同外在因素影響，如環球經濟表現等，目前難以預測樓價跌勢。」

「0+3」僅便利港人回港 提振經濟有限

至於本周焦點，將是特首李家超發表施政報告。對於社會各界憧憬港府會否進一步放寬境外入士入境本港的檢疫安排至「0+0」，盛智文直指，目前實施的「0+3」檢疫安排，僅方便港人從海外回港，對境外旅客而言並無太大剌激作用。

他稱若港府能落實推出「0+0」檢疫安排，除有利整體經濟發展，更可吸引內地或海外人士重新來香港置業、帶動樓市回穩，甚至令樓價重拾上升空間。另市場估計，港府研究對非本地居民購買物業時可獲退還買家印花稅（BSD），盛智文認為相關舉措利好樓市。

期望港府簡化土地發展程序

盛智文強調，住宅供應持續短缺，對長遠後市仍然樂觀；至於推盤部署，集團去年已完成西貢蠔涌農地補地價，屬蘭桂坊集團首個在香港的住宅發展項目。不過，他認為在香港發展住宅需時頗長，以上述西貢蠔涌項目為例，因涉補地價、批則等問題，要花上數年時間，期望港府可簡化土地發展程序。

事實上，蘭桂坊集團不乏發展住宅經驗，在泰國發展的豪宅——攀牙灣Aquella在「2019年PropertyGuru亞洲不動產大獎」中，奪得建築設計等獎項殊榮。盛智文認為，西貢環境優美，與外國鄉郊相似，期望將同系泰國豪宅發展、設計元素，引進西貢項目。

西貢項目或引進泰國豪宅設計

上述西貢項目設26幢洋房，實用面積約2500至3000方呎，每幢洋房均設花園。項目設有大量綠化空間，現計劃於2025年登場，並以買家可負擔及具性價比的價錢（affordable price）推出。

除西貢豪宅項目外，盛智文透露，蘭桂坊集團亦擬在本港再物色一至兩個以上住宅新發展，只要各項元素合適，就會出手競投。例如，早前曾就市建局西營盤皇后大道西/賢居里項目提交發展意向書。

（發展商專訪）

[香港地產]

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