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2022年10月16日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
英撤稅改方案 30年債息仍走高 分析：債務財赤增 英鎊或再觸1算水平
日官員：倘日圓走勢過激 隨時採「大膽行動」
美股三大指數先升後回 納指跌逾3%最差
LP6一房525萬易手 實呎逾1.7萬
口罩生產商盈捷科技申上市
傳Tesla因技術問題 德工廠難大規模生產電池
美高官買賣受監管企業股票惹爭議
去年投資回報達五成 散戶追捧佩洛西為「女股王」
張宗永：二擇一是香港的痛穴
薛偉傑：生產力局升級測試設施 支援穿戴產品鐘表
馮其十：29天連刊18文 人行釋出三大信號
張宗永：二擇一是香港的痛穴
【明報專訊】陳茂波司長早前用本港股票市場和金融服務業的數據，勸說香港人不要妄自菲薄，誤以為香港跑輸新加坡。我完全同意他的看法。將新加坡視為香港的金融中心競爭對手，是以偏概全，昧於大局。
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英撤稅改方案 30年債息仍走高 分析：債務財赤增 英鎊或再觸1算水平
日官員：倘日圓走勢過激 隨時採「大膽行動」
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