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張宗永：二擇一是香港的痛穴

【明報專訊】陳茂波司長早前用本港股票市場和金融服務業的數據，勸說香港人不要妄自菲薄，誤以為香港跑輸新加坡。我完全同意他的看法。將新加坡視為香港的金融中心競爭對手，是以偏概全，昧於大局。

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