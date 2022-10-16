美股三大指數先升後回 納指跌逾3%最差

10月美國消費者情緒指數升見今年4月以來最高，加上9月核心通脹續超預期，市場除預期聯儲局有七成機率在12月再加息0.75厘，亦提升明年加息預期。

跟據芝商所FedWatch工具顯示，市場預計至明年3月，聯儲局有約一半機會加息至5厘以上，相對一周前市場預期機率只有5.8%。

三藩市聯儲行長：明年或加息至5厘水平

三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）上周五表示，美國9月份消費物價指數令人失望，因應通脹數據持續高企，預計聯儲局將維持加息步伐不變，明年聯邦基金利率「最有可能」提高到4.5厘至5厘水平，並維持一段時間，即高於當局在9月預示明年加息至4.5厘至4.75厘的水平。

不過，堪薩斯城聯儲銀行行長喬治（Esther George）指出，聯儲局加息須避免操之過急，因為會破壞金融市場和經濟。

恒指夜期低水193點

港股跟隨美股走弱，ADR港股比例指數報16,481點，跌1.3%。指數成分股全線向下，比港股跌幅最大的是美團（3690）ADR，較本港收市價低2.6%，折合報145.08港元。騰訊（0700）ADR、長和（0001）ADR及阿里巴巴（9988）ADR均較本港收市價低逾2%。恒指夜期收報16,395點，跌1.2%，低水193點。