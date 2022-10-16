日官員：倘日圓走勢過激 隨時採「大膽行動」

【明報專訊】市場對美國明年加息至5厘的預期上升，帶動美元兌日圓上周五收報148.67，日圓貶值1.04%，見1990年以來低位。主管日本外匯政策的財務官神田真人上周五出席國際貨幣基金（IMF）年會時表示，日圓過度的波動已對日本經濟有負面影響，當局會有適當措施，對付特別是來自投機炒賣帶動的過激走勢，並警告他們已準備隨時採取「大膽行動」。
日圓再貶值逾1% 見32年新低
日本是少數維持貨幣政策寬鬆的大型經濟體，日圓年初至今累貶22.63%，為最弱勢的主要貨幣。日本央行在9月22日召開貨幣政策會議，決定維持貨幣寬鬆，日圓當日跌至兌美元報145，當局決定入市干預匯價，買入2.84萬億日圓，為1998年以來首次。神田真人上周五稱，現在當局再採取「必要行動」的機會正在增加，但他沒有說明會採取甚麼措施。
日本財相鈴木俊一同日亦在IMF年會發表聲明，表示對匯市波動迅速增加深感擔憂，認為日圓正面對前所未有的劇烈而單邊波動，背後存在投機活動。國際社會需要密切關注，並解決近期匯率波動對通脹、資本流動和債務問題的影響。
金管局承接25.91億港元沽盤
美匯指數上周五收報113.28點，上升0.73%。港匯在昨日凌晨紐約交易時段觸發弱方兌換保證，金管局入市承接25.91億港元沽盤，在周二（18日）結算完成後，本港銀行體系總結餘將降至1040.14億元，進一步接近跌穿千億元。