蘋果伙高盛推Apple Card高息儲蓄帳戶

Daily Cash簽帳回贈自動存戶

蘋果未透露其儲蓄帳戶的利息水平，但披露了該帳戶的一些操作。Apple Card用戶將能直接在iPhone錢包應用程式設置及管理儲蓄帳戶。當用戶通過Apple Card設置了儲蓄帳戶，來自Apple Card的Daily Cash簽帳回贈就可自動存入儲蓄戶口。

蘋果稱，用戶可隨時改變Daily Cash回贈的儲存方法，例如將自己的Daily Cash獎勵，添加到Apple Cash卡，後者是錢包應用中的一張數碼卡，可以讓用戶轉出和接收資金。

蘋果又表示，用戶還可以通過關聯的銀行帳戶，將資金存入儲蓄帳戶，並隨時將資金轉出到關聯銀行帳戶，不會被收取任何費用。

蘋果8年前推出移動支付服務Apple Pay，此後積極向金融業務發展，並在2019年與高盛合作推出信用卡。蘋果亦將於稍後引入「Apple Pay Later」先買後付服務。新的儲蓄帳戶服務將深化蘋果與高盛的聯繫。

不過，高盛曾在8月披露，美國消費者金融監管機構正調查其信用卡業務的帳戶管理方式，當中涉及Apple Card業務。

（綜合報道）

[國際金融]