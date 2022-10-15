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2022年10月15日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
摩笛唱淡港交所 股價即挫近5％ 料上季盈利挫35% 評級「與大市同步」
港股虎頭蛇尾 高位回落440點
未盈利科企上市擬擴範圍
內地9月CPI升2.8% 兩年半高
19％股權轉中央結算系統 檸萌影視惹減持疑雲
瑞信報價被指「失實陳述」 胡錦濤侄入稟追逾2900萬
海外帶動 佐丹奴上季銷售升逾三成 受防疫影響 內地與港澳銷售仍跌
周大福內地同店銷售止跌 按年升3.4%
電盈斥5.5億投資兩家李澤楷關連企業
產品需求急升 贛鋒天齊鋰業同發盈喜
IFR：中石化擬分拆零售業務上市
金管局：貨幣基礎較去年底降逾9%
信佳國際：聖誕節訂單按年轉差
富力9月銷售按年跌78%
富昌證券前客戶主任 涉證券交易欺詐罪成
葉成輝：藉創科生態鏈吸人才
摩通富國花旗績佳 股價揚 大摩投行業務表現差 股價早段跌4%
蘋果伙高盛推Apple Card高息儲蓄帳戶
Netflix下月美推含廣告訂閱服務
緹外首錄一手成交 4房2.4億沽 成交期8個月 完成交易等條款可獲千萬回贈
柏傲莊III取消交易 本月錄12宗
全輝中心2房銀主盤370萬沽
CCL險守170點大關 連續4周窄幅爭持
上季補地價逾20億 9季新低
軒尼詩道舖4500萬沽 27年升值1.4倍
陸振球：取消賣地底價 保證收入免供應斷層
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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