信佳國際：聖誕節訂單按年轉差

【明報專訊】信佳國際（0912）今年一如既往參加貿發局的香港秋季電子產品展，主席吳自豪表示聖誕節訂單表現按年轉差，整個下半財年訂單表現亦較去年弱，回落至2019年、即疫情前水平。目前未見有急單情况。首席科技總監吳民卓表示今年下半年及明年市場受多項不穩定因素影響，普遍客戶對新產品需求較保守，但至少未見有大量訂單取消，明年初訂單量亦未受影響。
普遍客戶對新產品需求保守
吳民卓表示，「唔知點展望」明年市况，地緣政治、俄烏戰爭和通脹等因素衝擊市况，令市場悲觀情緒瀰漫，業界轉趨審慎。談及毛利率表現，首席財務總監周思碩表示，至今毛利率水平保持平穩，儘管原材料價格上升和運費成本增加，但亦能轉嫁至客戶身上。他續稱，近期晶片價格回落、交付期縮短，運費由高位回落一半，有利提高成本效益。雖然人民幣兌美元近日下跌，但集團人民幣支出多於收入，相信單在人民幣匯率上有利於公司表現。
周又稱，產能佔比超過六成的內地廠房至今未有因疫情而停工，營運較穩定，相反越南廠房曾停工兩次，未來亦不排除在其地方增設廠房，集團繼續保持每年4000萬元的資本開支。
就今屆展覧表現，吳民卓稱放寬「0+3」後，人流按年多一倍，客戶預覽情况勝預期，有日本、歐美、埃及和俄羅斯客戶到訪，可見防疫政策放寬有利潛在客戶拓展。信佳國際今年共展出5款自研新產品，主要以音響為主，另有測試頭皮健康產品。