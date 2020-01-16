IFR：中石化擬分拆零售業務上市

【明報專訊】近年市場不時傳出中國石油化工（0386）有意分拆零售業務上市，但久聞樓梯響，未見現真身。據路透旗下IFR昨日引述消息人士報道，中石化有意將旗下營運加氣站及便利店的銷售公司分拆上市，目前正與潛在投行顧問初步探討，就IPO前重組聽取顧問意見，考慮方案包括在港掛牌，估計集資至少50億美元（約392.5億港元），最終將視乎市場情况而定。中石化暫時未回應相關報道。中石化昨日股價收報3.37元，全日升1.5％。
料集資至少逾392億
消息人士又稱，中石化希望最快明年底上市，有關上市尚未作出最終決定。據中石化上半年業績顯示，截至今年6月底，旗下擁有3.07萬個油站，以及約2.8萬間便利站。
事實上，中石化早於2014年已首次傳出有意分拆零售業務上市消息，同年出售旗下銷售公司的30%股權，當時有約25家境內外投資者認購，合共認購金額達1071億元人民幣，當時投資者名單包括騰訊（0700）、中國人壽（2628）、復星國際（0656）等。在2017年時又傳出上市集資消息， 預計集資最多10億美元，更聘請6家投行為銷售公司進行重組，包括招商證券、中金、中信證券、花旗、高盛及摩根士丹利，但最終未上市。