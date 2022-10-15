摩笛唱淡港交所 股價即挫近5％ 料上季盈利挫35% 評級「與大市同步」

大摩認為，港股近期成交持續受美國加息及宏觀不確定因素拖累，統計今年第三季日均成交額按季下降25%，按年更大跌超過四成，當中8月及9月日均成交更只有約920億元，遠低於第二季度水平，至於港股總市值則按季急跌21%，或為港交所交易及結算費用構成壓力。

未來60日八成機率跌

該行又估計，港交所上季度淨投資收入約1.83億元，較第二季度顯著增長逾5倍，減低交易費用收入減少影響，惟成本增長壓力仍在，因此預測港交所第三季純利將按年下跌35%至21.2億元。該行預期，港交所未來股價會下跌，預計發生機率為70%至80%，目標價252元。

事實上，根據彭博整合數據顯示，港交所第三季度收入按年增長約6.2%至42.72億元，預測純利約22.78億元，相當於按年急跌近三成。多家大行都主要着眼港股近期成交疲弱，根據高盛報告，上季度港股市場日均成交額約980億元，是自2019年第四季後最差，而且該行更預期今季將進一步下滑至880億元，至明年首季才會回升至1170億元水平。因此將目標價由407元調低至398元，維持「買入」評級。

高盛認為，除港股成交趨弱，旗下倫敦金屬交易所（LME）在經歷年初煞停鎳市爭議事件後，成交亦進一步轉差，今年第二季日均成交合約張數跌穿50萬張水平，按年下跌12%，預期上季及今季跌幅分別擴大至21%及17%，並預期至明年底仍難重回50萬張合約水平。

美銀：阿里納港股通或刺激交投

不過，高盛與美銀同樣認為，隨着中概股獲納入港股通，明年港股成交或有改善。美銀報告預測，港交所今年第三季純利約16億元，按年大跌五成，是多家大行中最淡。不過，該行認為，阿里巴巴（9988）等第二上市中概股最快可望在明年3月獲納入港股通買賣，並估計中美監管機構最快可在今年12月就中概股審計底稿審查問題達成共識，加上人民幣計價股票推出及內地明確中資公司海外上市要求等，倘一切順利，將有望刺激港股交投。

明報記者