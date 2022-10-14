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規劃署不反對嘉湖海逸酒店改住宅

【明報專訊】為增加住宅供應，各發展商積極改劃土地或物業，其中接連將酒店改裝或改建住宅的長實（1113），早前就天水圍嘉湖海逸酒店申請整改裝為住宅，總樓面維持不變，預計提供1102伙。有關申請將在今日城規會審理，據規劃署文件顯示，該署不反對該申請，料今日可獲通過，此將是上月批出新地（0016）古洞南項目後，再有北部都會區內項目獲批的改劃申請。

總樓面不變 預計提供1102伙

資料顯示，上述地盤面積約30萬方呎，該酒店早在2000年開幕，至今約22年，房間面積380呎起。長實擬將現有兩幢綜合大樓全幢改裝，維持現有酒店房間數目，總樓面維持約116.32萬方呎。事實上，長實2019年1月已向城規會提出重建作住宅發展，住宅部分以5倍地積比發展、涉逾150萬方呎，非住宅部分以1.66倍發展，涉約49.86萬方呎樓面，擬建2幢53層高（包括2層地庫及1層隔火層）綜合用途物業，樓高158.6米（主水平基準以上，與現時區內長實同系栢慧豪園樓高相同），提供約5000伙平均面積約300方呎單位，每層設54個單位，共享10部升降機，並在2020年底獲批改劃申請。

長實今年6月再向城規會申請擬作整幢改裝，將酒店作為「分層住宅」及准許的商業用途，單位數目與現時酒店房間相同，即涉及1102伙，較去年獲批重建5000伙方案大減3898伙或78%。長實稱，新的規劃申請可為項目提供另一個發展方案選項。

栢麗大道增食肆用途 規劃署不反對

疫情下零售市道疲弱，尖沙嘴栢麗購物大道業主立案法團早前向城規會提出改劃申請，擬將整條栢麗購物大道地下及1樓改為「食肆」（自助餐廳、咖啡室及茶室）及「商店及服務行業」，計劃建議為「食肆」用途設置不超過50%總樓面限制，而食肆主要提供小食茶點的食肆，包括自助餐廳、咖啡室及茶室，但不包含第132X章《食品業規例》所界定的普通食肆牌照。

規劃署文件顯示，該署認為改劃能為栢麗購物大道增添活力，並可作多元化發展，在土地運用上沒有和周邊不相符，故不反對有關改劃，料今日可獲「開綠燈」。資料顯示，栢麗購物大道整個項目涉及3幢物業，總樓面約8.22萬方呎。

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