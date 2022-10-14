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5新盤擬施政報告後推共涉2271伙

【明報專訊】本月至今暫未有大型新盤開售，一手成交不足150宗，不過，特首李家超下周三將會公布任內首份施政報告，市場憧憬將公布樓市減辣措施。市場已有5個新盤計劃於短期內出擊，共涉約2271伙（見表）。其中，新地（0016）元朗錦田北PARK YOHO Bologna昨日首度開放現樓示範單位，最快下周開價。

彭博昨引述消息報道，為吸引外地人才來港，港府有機會放寬非香港永久居民置業時繳付之15%買家印花稅，相關人士在港居留一定年期後，政府亦將退回部分或全部稅款。

對此，負責推售PARK YOHO Bologna的新地代理總經理陳漢麟表示，消息暫時仍屬傳聞，現階段不方便評論，但相信下周出台的施政報告，將有利好民生及經濟的措施，料對樓市有幫助。陳續稱，項目往後數天將開放現樓示範單位予代理參觀，擬下周初公布首批約50伙價單，並以市價推售，涵蓋期數內獨有的1房複式戶。

YOHO Bologna 最快下周初開價

除PARK YOHO Bologna外，市場預計另有約4個新盤項目，部署於施政報告後登場，共涉2271伙。項目包括恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE 第3期、紅磡必嘉坊．迎匯、信置（0083）等發展的元朗錦上路站柏瓏III、以及華潤置地（海外）及保利的啟德跑道區澐璟。當中，樓花期約8個月的ONE INNOVALE 3期，以及樓花期長29個月的柏瓏III，分別提供565伙及680伙，上月已獲批預售，意味可隨時登場；另樓花期約26個月的紅磡必嘉坊．迎匯，屬舊契項目，涉及280伙，亦可隨時推出。至於澐璟則仍待批預售，項目將提供582伙，預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期約26個月。

雖然市場觀望新一份施政報告，新盤市場仍錄零星成交。萊蒙國際（3688）與俊和合作、已屆現樓的窩打老道128 WATERLOO，最新招標售出3樓H室，實用1258方呎4房雙套連儲物室間隔、連平台46方呎，另加1個車位，成交價3300萬元，實呎26,232元。項目所有特色戶已沽清，該盤至今累售40伙，連同車位銷售共套現逾8.9億元，平均呎價約3.5萬元。

相關字詞﹕Wetland Seasons Bay2期 必嘉坊．迎匯 澐璟 柏瓏III ONE INNOVALE 3期

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