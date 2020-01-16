經濟

香港地產

全港銀主盤209個 逼金融海嘯水平 中原陳永傑籲減辣 料明年或增至逾400個

【明報專訊】樓市受加息及疫情影響下，銀主盤數量有回升之勢。據中原地產統計，現時全港銀主盤存量已達209伙，不但是13年來首度升破200伙大關外，更直逼2008年金融海嘯達316伙的水平。該行又指出，銀主盤近日更開始減價，減幅高見逾兩成。中原地產住宅部總裁陳永傑估計，明年銀主盤數量有機會增至400至600個，認為政府應立即「減辣」救市。

明報記者 文淑儀

本月截至昨日，全港銀主盤存量增至209伙，比9月198伙再多11伙或約6%，是繼2009年11月後、13年以來首次升破200宗水平，與去年同期112宗相比，按年升97宗或近九成，直逼2008年金融海嘯時錄得的316伙。當年金融海嘯爆發，導致樓價急跌，市場出現業主斷供情况，銀主盤亦開始湧現。及後全球救市，除了減息，更史無前例推出量化寬鬆，樓市才見底反彈。值得留意，翻查資料，1997年亞洲金融風暴後，本港樓市爆煲，負資產一度高達10萬宗，銀主盤數目更曾高見逾萬伙，而現時銀主盤數目僅209伙，只相當於當時銀主盤約2%，數量上仍遠遠不及。

九七金融風暴 曾見逾萬伙銀主盤

部分銀主盤開始大幅減價，市場消息稱中半山堅尼地道君珀一個複式戶，實用面積2392方呎，4房2套間隔，屬全港最貴重銀主盤之一，於市場已放盤一段長時間，銀主原本開價1.554億元，勁減3390萬元或22%，最新叫價為1.215億元，實呎50,790元。

尚格雲頓叔父 連沽西貢兩伙套7350萬

市場憧憬下周施政報告公布「減辣」之際，有名人投資客近期連環沽出物業獲利套現，帳面仍勁賺合共約7350萬元。市場消息稱，西貢竹洋路西沙小築F段單號屋，實用面積2018方呎4房間隔，連1023方呎花園及359方呎天台，以4200萬元易手，實呎20,813元，成交價及呎價均屬屋苑近3年新高。原業主為競存有限公司，公司董事包括VAN DAMME, ALEX，即荷里活動作巨星尚格雲頓叔父，2006年1328萬元購入，持貨約16年，帳面獲利2872萬元或約2.2倍。資料顯示，尚格雲頓叔父上月中亦以3150萬元沽出西貢慶徑石一幢村屋，換言之，近月連環沽貨套現約7350萬元。

雲滙3房移民盤 1190萬沽平手離場

另外，中原地產分行經理曾嘉匯表示，大埔白石角雲滙3座低層A1室，實用面積822方呎，3房1套間隔，屬移民盤，獲用家以1190萬元承接，實呎約14,477元。原業主2019年3月1370萬元一手購入，持貨逾3年半，帳面蝕讓180萬元或約13%，若計及一手向發展商購入時享有的回贈及其他使費，料實際近乎平手離場。

相關字詞﹕負資產 蝕讓成交 雲滙 尚格雲頓叔父 君珀 減辣 銀主盤

上 / 下一篇新聞

示範房企旭輝首境外違約 稱長假影響 涉8800萬債息到期未付 正與債權人對話
示範房企旭輝首境外違約 稱長假影響 涉8800萬債息到期未付 正與債權人對話
中交場外減持綠城 折讓近三成
中交場外減持綠城 折讓近三成
BSD傳放寬 本地地產股逆市升
BSD傳放寬 本地地產股逆市升
金管局連續兩日入市 再接117億港元沽盤
金管局連續兩日入市 再接117億港元沽盤
高院准港航開債權人會議 重組債務
高院准港航開債權人會議 重組債務
瑞銀高管金弘毅月底退休
瑞銀高管金弘毅月底退休
許正宇：0+3利金融科技周舉辦
許正宇：0+3利金融科技周舉辦
美晶片禁令 台積電獲一年豁免 今年資本開支削一成 被視為看淡前景
美晶片禁令 台積電獲一年豁免 今年資本開支削一成 被視為看淡前景
受惠日圓貶值 迅銷純利按年升六成創新高
受惠日圓貶值 迅銷純利按年升六成創新高
美傳限俄國鋁產品出口 俄鋁挫近4%
美傳限俄國鋁產品出口 俄鋁挫近4%
太平洋航運乾散貨船 日均租金按年跌四成
太平洋航運乾散貨船 日均租金按年跌四成
台商函競投委員會 質疑金沙開賭財力
台商函競投委員會 質疑金沙開賭財力
港交所：倘中概股遭美除牌 不影響第二上市地位
港交所：倘中概股遭美除牌 不影響第二上市地位
股價一周瀉兩成 招行強調運作正常
股價一周瀉兩成 招行強調運作正常
美核心通脹超預期 再創40年高 未來兩次加息0.75厘升溫 美股先跌後升
美核心通脹超預期 再創40年高 未來兩次加息0.75厘升溫 美股先跌後升
彭博：英政府擬逆轉部分刺激計劃
彭博：英政府擬逆轉部分刺激計劃
IMF力撐日央行超級寬鬆政策
IMF力撐日央行超級寬鬆政策
張兆聰：煤炭價回落 電力股可博反彈
張兆聰：煤炭價回落 電力股可博反彈
植耀輝：晶片相關股不宜撈底
植耀輝：晶片相關股不宜撈底
方保僑：群體免疫不等於「躺平」
方保僑：群體免疫不等於「躺平」
技術取勝：兗礦能源中線或下試25元
技術取勝：兗礦能源中線或下試25元
盧駿匡：陰乾式跌巿 入巿要有長期持貨能力
盧駿匡：陰乾式跌巿 入巿要有長期持貨能力
叙福樓聘美心前高層拓業務
叙福樓聘美心前高層拓業務
劉思明：港股回復頹勢 博反彈易作繭自縛
劉思明：港股回復頹勢 博反彈易作繭自縛
周顯：中芯有國家任務難炒上
周顯：中芯有國家任務難炒上
湯文亮：劈價賣自住樓 犀利過神
湯文亮：劈價賣自住樓 犀利過神
李嘉誠也買地 越南樓市看俏
李嘉誠也買地 越南樓市看俏
越南樓價「百億」計 置業須先繳購買權金
越南樓價「百億」計 置業須先繳購買權金
5新盤擬施政報告後推共涉2271伙
5新盤擬施政報告後推共涉2271伙
規劃署不反對嘉湖海逸酒店改住宅
規劃署不反對嘉湖海逸酒店改住宅
莊士放售弦海商場等物業 市值約2.5億
莊士放售弦海商場等物業 市值約2.5億
物流高層4.9萬租CARMEL 預付一年租涉近60萬
物流高層4.9萬租CARMEL 預付一年租涉近60萬
傲玟屆現樓 私人升降機大堂私隱高
傲玟屆現樓 私人升降機大堂私隱高
往何文田廣場 採購日用品方便
往何文田廣場 採購日用品方便
去年曾遭地政總署 取消預售樓花同意書
去年曾遭地政總署 取消預售樓花同意書