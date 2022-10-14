經濟
環球樓市

投資策略

越南樓價「百億」計 置業須先繳購買權金

【明報專訊】如果你想跟香港首富一樣，動輒作出「百億元」計的投資，越南可能是一個選擇，因為一港元便可兌換超過300,000越南盾，一個幾百呎的單位，往往要一張九個零的支票。

當揀選心儀物業後，建議聘請越南房地產買賣律師，以認證相關買賣物業的法律文件及法律程序。越南與香港買樓的最大分別，在越南置業需要支付大約2200至4.5萬美元的購買權金，作用等同入場費或訂金，不論最後能否買入單位，亦需要支付這筆費用，而且費用不會退回。

三成首期 另須預繳管理費

當支付購買權金後，才需要支付置業首期，普遍首期為樓價的30%。一般來說，購買物業前亦需要支付樓價的2%作為維護費，另外亦需預先支付一年的管理營運費及註冊費用。

當買賣獲得確認，就能獲取房產證（俗稱Pink Book），收到房產證的14天內需要支付最後一筆費用。

稅項方面，主要需繳付4種稅項：

1. 增值稅，任何人在越南購買物業都要繳付10%的增值稅

2. 所有權登記稅，費用為樓價的0.5%

3. 個人所得稅，通常會在轉售物業時收取，稅率為支付交易金額的2%

4. 營業執照稅，若物業用於出租，就需要繳交營業執照稅，如果每月租金收入超過約62美元，每年就要繳付約42美元的執照稅。

其他注意事項方面，如果從海外匯款到越南，由於越南盾並非主要貨幣，因此大型銀行普遍會收取額外手續費。在選擇銀行或匯款公司前，最好先比較越南盾匯率。

[環球樓市]

上 / 下一篇新聞

示範房企旭輝首境外違約 稱長假影響 涉8800萬債息到期未付 正與債權人對話
示範房企旭輝首境外違約 稱長假影響 涉8800萬債息到期未付 正與債權人對話
中交場外減持綠城 折讓近三成
中交場外減持綠城 折讓近三成
BSD傳放寬 本地地產股逆市升
BSD傳放寬 本地地產股逆市升
金管局連續兩日入市 再接117億港元沽盤
金管局連續兩日入市 再接117億港元沽盤
高院准港航開債權人會議 重組債務
高院准港航開債權人會議 重組債務
瑞銀高管金弘毅月底退休
瑞銀高管金弘毅月底退休
許正宇：0+3利金融科技周舉辦
許正宇：0+3利金融科技周舉辦
美晶片禁令 台積電獲一年豁免 今年資本開支削一成 被視為看淡前景
美晶片禁令 台積電獲一年豁免 今年資本開支削一成 被視為看淡前景
受惠日圓貶值 迅銷純利按年升六成創新高
受惠日圓貶值 迅銷純利按年升六成創新高
美傳限俄國鋁產品出口 俄鋁挫近4%
美傳限俄國鋁產品出口 俄鋁挫近4%
太平洋航運乾散貨船 日均租金按年跌四成
太平洋航運乾散貨船 日均租金按年跌四成
台商函競投委員會 質疑金沙開賭財力
台商函競投委員會 質疑金沙開賭財力
港交所：倘中概股遭美除牌 不影響第二上市地位
港交所：倘中概股遭美除牌 不影響第二上市地位
股價一周瀉兩成 招行強調運作正常
股價一周瀉兩成 招行強調運作正常
美核心通脹超預期 再創40年高 未來兩次加息0.75厘升溫 美股先跌後升
美核心通脹超預期 再創40年高 未來兩次加息0.75厘升溫 美股先跌後升
彭博：英政府擬逆轉部分刺激計劃
彭博：英政府擬逆轉部分刺激計劃
IMF力撐日央行超級寬鬆政策
IMF力撐日央行超級寬鬆政策
張兆聰：煤炭價回落 電力股可博反彈
張兆聰：煤炭價回落 電力股可博反彈
植耀輝：晶片相關股不宜撈底
植耀輝：晶片相關股不宜撈底
方保僑：群體免疫不等於「躺平」
方保僑：群體免疫不等於「躺平」
技術取勝：兗礦能源中線或下試25元
技術取勝：兗礦能源中線或下試25元
盧駿匡：陰乾式跌巿 入巿要有長期持貨能力
盧駿匡：陰乾式跌巿 入巿要有長期持貨能力
叙福樓聘美心前高層拓業務
叙福樓聘美心前高層拓業務
劉思明：港股回復頹勢 博反彈易作繭自縛
劉思明：港股回復頹勢 博反彈易作繭自縛
周顯：中芯有國家任務難炒上
周顯：中芯有國家任務難炒上
湯文亮：劈價賣自住樓 犀利過神
湯文亮：劈價賣自住樓 犀利過神
李嘉誠也買地 越南樓市看俏
李嘉誠也買地 越南樓市看俏
全港銀主盤209個 逼金融海嘯水平 中原陳永傑籲減辣 料明年或增至逾400個
全港銀主盤209個 逼金融海嘯水平 中原陳永傑籲減辣 料明年或增至逾400個
5新盤擬施政報告後推共涉2271伙
5新盤擬施政報告後推共涉2271伙
規劃署不反對嘉湖海逸酒店改住宅
規劃署不反對嘉湖海逸酒店改住宅
莊士放售弦海商場等物業 市值約2.5億
莊士放售弦海商場等物業 市值約2.5億
物流高層4.9萬租CARMEL 預付一年租涉近60萬
物流高層4.9萬租CARMEL 預付一年租涉近60萬
傲玟屆現樓 私人升降機大堂私隱高
傲玟屆現樓 私人升降機大堂私隱高
往何文田廣場 採購日用品方便
往何文田廣場 採購日用品方便
去年曾遭地政總署 取消預售樓花同意書
去年曾遭地政總署 取消預售樓花同意書