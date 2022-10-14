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經濟
2022年10月14日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
示範房企旭輝首境外違約 稱長假影響 涉8800萬債息到期未付 正與債權人對話
中交場外減持綠城 折讓近三成
BSD傳放寬 本地地產股逆市升
金管局連續兩日入市 再接117億港元沽盤
高院准港航開債權人會議 重組債務
瑞銀高管金弘毅月底退休
許正宇：0+3利金融科技周舉辦
美晶片禁令 台積電獲一年豁免 今年資本開支削一成 被視為看淡前景
受惠日圓貶值 迅銷純利按年升六成創新高
美傳限俄國鋁產品出口 俄鋁挫近4%
太平洋航運乾散貨船 日均租金按年跌四成
台商函競投委員會 質疑金沙開賭財力
港交所：倘中概股遭美除牌 不影響第二上市地位
股價一周瀉兩成 招行強調運作正常
美核心通脹超預期 再創40年高 未來兩次加息0.75厘升溫 美股先跌後升
彭博：英政府擬逆轉部分刺激計劃
IMF力撐日央行超級寬鬆政策
張兆聰：煤炭價回落 電力股可博反彈
植耀輝：晶片相關股不宜撈底
方保僑：群體免疫不等於「躺平」
技術取勝：兗礦能源中線或下試25元
盧駿匡：陰乾式跌巿 入巿要有長期持貨能力
叙福樓聘美心前高層拓業務
劉思明：港股回復頹勢 博反彈易作繭自縛
周顯：中芯有國家任務難炒上
湯文亮：劈價賣自住樓 犀利過神
李嘉誠也買地 越南樓市看俏
越南樓價「百億」計 置業須先繳購買權金
全港銀主盤209個 逼金融海嘯水平 中原陳永傑籲減辣 料明年或增至逾400個
5新盤擬施政報告後推共涉2271伙
規劃署不反對嘉湖海逸酒店改住宅
莊士放售弦海商場等物業 市值約2.5億
物流高層4.9萬租CARMEL 預付一年租涉近60萬
傲玟屆現樓 私人升降機大堂私隱高
往何文田廣場 採購日用品方便
去年曾遭地政總署 取消預售樓花同意書
技術取勝：兗礦能源中線或下試25元
【明報專訊】中銀航空租賃料54元有沽壓（圖）
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