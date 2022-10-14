台商函競投委員會 質疑金沙開賭財力

股價處於弱勢的金沙股價再受壓，曾跌10.5%，收市時跌幅稍收窄至7.5%，收報16.74元。今次事件涉及以郝哲生為首的亞美娛樂，早年聲稱協助威尼斯人投牌，但因後者有違當初協議，致他先後在美國及澳門興訟追討威尼斯人及金沙一方119.2億美元賠償。亞美在10月10日去函處理競投事宜的委員會，直指威尼斯人有被判敗訴而破產的風險，後者若未能提供擔保，當局便應取消威尼斯人的投牌資格。

除了金沙投牌遇「攔路虎」之外，另綜合媒體報道，永利澳門（1128）方面，美國法院判令，政府無權利逼令其最終主要股東史提芬永利去註冊成中國的代理人，美國司法部則表示對裁決尊重但不同意，並考慮可行方案。

澳門賭業近兩年受疫情及防控措施影響，評級機構惠譽發報告指出，就算放寬防疫管控，訪客數目仍處於低水平，澳門賭業距復蘇仍有漫長之路。摩根士丹利發報告表示，料濠賭股第三季LBITDA達6億美元，行業淨負債增至240億美元，若放寬網簽及團客再臨，料有助業界第四季EBITDA回復至2019年的8%水平。