經濟

台商函競投委員會 質疑金沙開賭財力

【明報專訊】澳門賭牌競投突生枝節，並衝着金沙中國（1928）而來。《GGR Asia》報道，聲稱曾協助金沙旗下威尼斯人早年投牌的台商郝哲生，直接去信賭牌競投委員會投訴，質疑金沙的財力，又謂若金沙涉巨額賠款，將影響投牌，建議當局要求金沙旗下持牌公司須出示119.2億美元擔保信，確保有財務資源投牌。

股價處於弱勢的金沙股價再受壓，曾跌10.5%，收市時跌幅稍收窄至7.5%，收報16.74元。今次事件涉及以郝哲生為首的亞美娛樂，早年聲稱協助威尼斯人投牌，但因後者有違當初協議，致他先後在美國及澳門興訟追討威尼斯人及金沙一方119.2億美元賠償。亞美在10月10日去函處理競投事宜的委員會，直指威尼斯人有被判敗訴而破產的風險，後者若未能提供擔保，當局便應取消威尼斯人的投牌資格。

除了金沙投牌遇「攔路虎」之外，另綜合媒體報道，永利澳門（1128）方面，美國法院判令，政府無權利逼令其最終主要股東史提芬永利去註冊成中國的代理人，美國司法部則表示對裁決尊重但不同意，並考慮可行方案。

澳門賭業近兩年受疫情及防控措施影響，評級機構惠譽發報告指出，就算放寬防疫管控，訪客數目仍處於低水平，澳門賭業距復蘇仍有漫長之路。摩根士丹利發報告表示，料濠賭股第三季LBITDA達6億美元，行業淨負債增至240億美元，若放寬網簽及團客再臨，料有助業界第四季EBITDA回復至2019年的8%水平。

相關字詞﹕摩根士丹利 惠譽 永利澳門 威尼斯人 金沙中國

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