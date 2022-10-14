經濟

太平洋航運乾散貨船 日均租金按年跌四成

【明報專訊】太平洋航運（2343）公布第三季營運數據，旗下核心業務小靈便型及超靈便型乾散貨船，按期租合約對等基準日均收入分別為2.36萬美元及2.66萬美元，較上半年分別下跌10%及21%，比較2021年同期則下跌3%及27%。太航表示，第三季乾散貨運市場疲弱，主要由於通脹及利率上升令全球增長前景轉差，以及中國經濟因房地產建築疲軟和新冠防控政策而放緩。

太航表示，小靈便型及超靈便型乾散貨船的現貨市場平均日均租金，分別錄得1.6萬美元及1.87萬美元，較2022年上半年減少27%，及較2021年同期分別減少41%及42%。公司稱，過往因北半球的季節性穀物流動，第三季應是一年中最強勁的時間，但由於烏克蘭的衝突及美國穀物季節起步緩慢，今年同期的穀物裝載量較正常水平大幅下降；集裝箱費率疲弱令部分貨物轉為由集裝箱運載，亦對小宗散貨市場造成一定壓力。

新建造貨船訂單方面，公司稱，乾散貨船船東無大幅增加，根據Clarksons Research的資料，整體乾散貨船訂單量目前僅得7%，是數十年來低位，年初至今的訂單量更較去年同期大跌62%。該公司認為，礙於為符合即將生效的減碳法規要求、以及貨船設計和技術仍有不確定性，料訂單於未來將繼續受限，同時預計最快或要到2025年，訂購零排放貨船才會在商業上變得可行。

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