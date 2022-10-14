受惠日圓貶值 迅銷純利按年升六成創新高

料明財年收入續升15% 純利跌16%

迅銷亦發布新財年盈利預測，料收入按年升15.2%至約2.65萬億日圓，惟純利跌15.9%至約2300億日圓。集團強調，目前預測未計入任何匯兌損益，雖然預計純利下降，不過剔除匯兌影響後將可錄得增長。

日本UNIQLO全年收入為8102億日圓，按年下跌3.8%，經營溢利則升0.6%至1240億日圓，同店銷售按年下跌3.3%。集團指出，上半財年因冬裝暢銷商品庫存不足，無法充分滿足顧客需求，同店銷售按年下跌9%，下半年受惠於外出需求高漲，加上7月起氣溫高企，夏裝商品銷情強勁，同店錄得按年增長4.7%。

海外UNIQLO方面，全年收入為11,187億日圓，按年大升20.3%，經營溢利更升42.4%至1583億日圓。集團表示，雖然日圓貶值推高收入和經營溢利，惟即使撇除匯兌影響，亦同樣錄得收入增長及溢利大幅增長。

疫情拖累 大中華地區溢利按年跌17%

各個地區當中，大中華地區業績受疫情相關出行限制影響較大，全年收入按年微升1.2%至5385億日圓，經營溢利按年跌16.8%至834億日圓，不過出行限制於7月逐漸取消，銷售額即有所回升，錄得收入增長及溢利大幅增長。

另一品牌GU，全年收入按年下跌1.4%至2406億日圓，經營溢利更跌17.4%至166億日圓，跌幅主要因上半年未能縮減更多商品種類，加上生產及物流延誤影響，暢銷商品庫存不足而銷情不佳，下半年已減少商品種類及加強營銷，錄得收益增長。此外，全球品牌全年收入升13.9%至1231億日圓，經營虧損則收窄至7億日圓。