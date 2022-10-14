瑞銀高管金弘毅月底退休

早前卸任中國區總裁

傳因防疫政策難管業務

據悉，金弘毅現年54歲，他先於羅兵咸永道工作，於1994年加入瑞銀、曾於2015年退休，但於2017年出山並擔任亞太區企業客戶解決方案主管，至2019年再被委任亞太投資銀行主管兼任中國區總裁，掌管全球市場業務。但今年初有傳因中國嚴格的防疫政策，以及內地整頓民營企業，金弘毅在港工作難以管理中國區業務，便讓時任瑞銀證券董事長錢于軍接替他中國區總裁一職。

報道提及，據瑞銀內部文件顯示，高橋太一的調任安排將於11月1日起生效。據了解，他於1994年加入瑞銀，並於東京擔任股票交易員，及後於2012年移居香港工作。

報道指出，全球投資銀行今年業績受多項因素影響，包括中美地緣政治緊張問題加劇，以及中國作為全球第二大經濟體但增長放緩。消息人士早前稱，今年瑞銀在中國投資銀行業務收入下降約一半，日本和澳洲業務有所增長，成為支撐着亞洲整體市場的動力。