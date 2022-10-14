高院准港航開債權人會議 重組債務

港航一方昨日在庭上表示，香港債權人會議目前仍未訂下開會日期，強調會盡快召開會議。港航的債務重組在香港高等法院的聆訊完結後，將於10月25日在英國法院舉行另一場聆訊。

港航上月公布，公司正尋求英國和香港法庭批准召開債權人會議，就集團約490.64億元債務實施重組計劃，以避免破產清算。當中無擔保貸款債權人和關鍵租賃商預計能分別收回約5％欠款，並向永續債券持有人合計支付2.5％的欠款，將永續債券本金削減至1億美元（約7.8億元）並轉換為重組債券，攤分至2035年清還。若以方案條款，港航只需償還約20億元。

其中港航發行的永續債，持有人將先獲1707.5萬美元（約1.33億元）現金，相當於永續債未償還本金額約2.5%，另永續債將轉換為重組債券，本金總額由6.83億美元削至1億美元，港航將由2027年後開始，按業務表現分9年償還。今次重組亦涉及縮減機隊規模，港航現有機隊規模為53架客機，集團計劃重組完成後只保留20架。

案件編號：HCMP 1474/22