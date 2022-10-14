經濟

高院准港航開債權人會議 重組債務

【明報專訊】財困多年的香港航空，其債務問題浮出水面，港航早前表示正尋求英國及香港法庭批准召開債權人會議，以提出債務重組計劃，香港高等法院昨開庭聆訊，法官夏利士最終批准港航召開債權人會議，並要求港航知會法庭有關債務重組的任何決定。法官又指出，若有債權人提出反對重組方案，會預留12月12日再開庭處理。

港航一方昨日在庭上表示，香港債權人會議目前仍未訂下開會日期，強調會盡快召開會議。港航的債務重組在香港高等法院的聆訊完結後，將於10月25日在英國法院舉行另一場聆訊。

港航上月公布，公司正尋求英國和香港法庭批准召開債權人會議，就集團約490.64億元債務實施重組計劃，以避免破產清算。當中無擔保貸款債權人和關鍵租賃商預計能分別收回約5％欠款，並向永續債券持有人合計支付2.5％的欠款，將永續債券本金削減至1億美元（約7.8億元）並轉換為重組債券，攤分至2035年清還。若以方案條款，港航只需償還約20億元。

其中港航發行的永續債，持有人將先獲1707.5萬美元（約1.33億元）現金，相當於永續債未償還本金額約2.5%，另永續債將轉換為重組債券，本金總額由6.83億美元削至1億美元，港航將由2027年後開始，按業務表現分9年償還。今次重組亦涉及縮減機隊規模，港航現有機隊規模為53架客機，集團計劃重組完成後只保留20架。

案件編號：HCMP 1474/22

相關字詞﹕法庭 重組 港航

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