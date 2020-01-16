經濟

BSD傳放寬 本地地產股逆市升

【明報專訊】受利率上升和本地疫情影響，本港樓價今年首8個月累跌6.52%，拖累今年本地地產股表現。彭博社中午引述消息，行政長官李家超或在下周公布的施政報告放寬非本港居民買樓支付15%的買家印花稅（BSD），以遏止疫情造成的人才流失。「減辣」消息帶動本地地產股午後轉跌為升，新鴻基地產（0016）逆市上升2.7%（見表），新世界（0017）亦升2.2%，成為表現最佳藍籌股。

遏疫情造成人才流失

報道指，政府考慮吸引資產管理、金融科技等13個優先行業的海外或內地人才，他們在香港停留一定時間後，或會獲得退還部分或全部買家印花稅稅款，惟目前未知停留期限，以及是否所有非本地居民均適用，政府未有回應彭博消息是否屬實。

不過，隔晚美國生產者物價指數續超預期，加深11月加息0.75厘的預期，恒指跟隨外圍下挫，尾市跌幅進一步擴大，跌穿前日低位，收市報16,389點，下跌1.9%或311點，連跌6日續見11年新低。市場等待美國晚上公布的通脹數據，主板成交再縮至千億元以下至850億元。

國指下跌2.3%，報5560點，科指下跌3.4%，報3157點，續見2020年7月底創立以來的新低。市傳受美國禁令影響，美國半導體設備供應商陸續暫停為內地工廠提供支援服務，半導體股再挫，華虹（1347）跌4.73%，中芯（0981）跌2.8%，設備股ASMPT（0522）跌5.2%。科技股繼續疲弱，騰訊（0700）、美團（3690）和阿里巴巴（9988）均跌逾2%（見表）。

港股受環球央行加息拖累下挫，東亞聯豐發表報告，認為年初至今股市跌幅，已很大程度反映疲弱宏觀經濟和地緣政治的負面因素，不過短期市場仍會因高通脹和經濟衰退憂慮而波動，對今季股市持「中性」看法。不過，該行預計通脹增速將在今年底至明年首季放緩，當通脹和美國債息穩定、環球經濟和公司業績前景較清晰時，市場情緒和估值或會大為改善，現時市場累積的資金將回流入市。

半導體股科技股續疲弱

東亞聯豐指出，面對經濟放緩可能出現，可以看好能源、必需品和電訊，在低迷市况下能產生強勁現金流和盈利清晰度較高的防禦性行業，商品和原材料股則可用作對冲通脹。一旦債息開始下降，對息率走勢敏感的增長股可望反彈，業績或已見底的科技股會回升。

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