示範房企旭輝首境外違約 稱長假影響 涉8800萬債息到期未付 正與債權人對話

明報記者 方楚茵

連環負面消息爆出後，旭輝昨午發公告澄清，未能如期付款是因適逢內地長假期影響，從內地向境外匯款支付利息及其他款項時間有所滯後，稱公司一直積極與債權人團體對話，尋求符合公司、債權人和股東最佳利益的解決方案以解決滯延問題。旭輝股價昨急挫一成。

4月發行 首筆利息已違約

旭輝稱，若最終未能及時履行其在境外債務下的財務義務，或未與某些債權人達成適當的友好解決方案，其境外融資可能會被視為出現違約事件，或導致債權人有權在要求提早償還相關本金及利息。不過，截至昨日，集團稱與相關債權人的討論「是建設性的」，正努力推進達成友好解決方案。

翻查資料，今次爆出違約是旭輝在今年4月發行的可換股債券，本金總額為25.45億元，以票面年息率6.95厘計，每半年支付，每次須付息約8843.88萬元。值得留意，今次是該批債券發行後的首個付息日。

事實上，雖然包括旭輝在內、所謂「示範房企」雖獲得政府「加持」發行獲國有增信機構「中債信用增進公司」提供全額擔保債券，然而數據顯示，這批「示範房企」實際可發行債券額度非常細，如旭輝只在9月曾發行一筆12億元人民幣的全額擔保債券、碧桂園（2007）亦只發行15億元、新城發展（1030）發行10億元等（見表），對比這批民企內房數以百億以上的債務，僅屬杯水車薪。

據內地天風證券數據，近三月成功發債的內房皆以國企為主，單是頭三名潤地（1109）、萬科（2202）及保利發展（滬：600048）發行額度已達292億元人民幣；相反表現較差的國企遠洋（3377）雖屬「示範房企」之一，卻未有在過去3個月發債；其餘7隻「示範房企」近3個月合計發債規模為108.1億元人民幣。

碧桂園澄清經營有序平穩

股價仍跌一成

至於同受負面傳聞困擾的碧桂園，昨日澄清公司經營狀况有序平穩，正通過法律手段處理不實言論。不過，回應未能阻止市場上負面情緒蔓延，碧桂園昨再跌9.8%，碧桂園服務（6098）更瀉14%。其他龍頭民企或示範房企亦要跟跌，當中新城發展跌7.47%、龍湖（0960）跌6.4%。