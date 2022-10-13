傳月底宣布裁員數千人 英特爾股價早段升

消息稱，包括銷售及市場營銷在內的部門所受的影響最大，裁員幅度可能達到兩成。截至7月，英特爾的整體員工人數為11.37萬。英特爾第二季收入按年跌逾兩成，虧損達5億美元，由去年同期淨賺51億美元轉虧。次季毛利率更跌至36.5%，遠低於去年同期的57.1%。分析師預期，英特爾第三季收入按年跌15%。市場研究機構IDC的數據顯示，第三季全球個人電腦銷量按年跌15%，而惠普（美：HPQ）、戴爾（美：DELL）等廠商的筆記簿電腦及桌面電腦都使用英特爾的處理器，而這些產品的銷量都大幅下滑。

面對需求前景轉弱，英特爾此前表示，將降低今年的核心開支，並在下半年採取更多措施節約成本。彭博行業研究的分析估計，英特爾的固定支出介乎250億至300億美元，而近期的節流措施可將固定支出降低10%至15%。不過英特爾的裁員時機比較尷尬，此前該公司才計劃擴張美國的產能。

海力士三星獲美豁免出口中國限制

美國政府對出口中國的晶片及晶片製造設備實施更多出口限制，也令業界前景蒙上陰霾。韓國晶片製造商SK海力士（韓：000660）昨表示，已獲美國商務部授權，可向其設在中國的廠房，供應研發和生產半導體所需的設備，毋須申請額外許可證，為期一年。韓國傳媒稱，三星電子（韓：005930）也獲批一年的臨時豁免。

（綜合報道）

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