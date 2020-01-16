市場續押注利差擴大 日圓兌美元跌穿146

上月底的入市干預措施，令日圓踏入10月後在145日圓左右維持穩定，但上周公布的美國9月失業率顯示美國就業市場持續穩健，令買入美元的趨勢加強。美國10年期國債孳息率在接近4厘徘徊，而日本央行將長期利率抑制在零水平附近的超級寬鬆政策，令日、美利差帶來的日圓貶值壓力根深蒂固。英倫銀行拒絕延長緊急買債措施令英鎊下滑，也推高美元需求，增加日圓貶值的壓力。普遍分析認為，倘日圓跌勢過急，日本政府仍可能出手干預。

美9月PPI升0.4% 超預期

美國9月生產者物價指數（PPI）按月升0.4%，高於分析師預期的0.2%升幅。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標，預示美國通脹壓力仍將持續高企。市場等待聯儲局凌晨公布議息會議紀錄及周四晚的美國9月通脹數據，美股三大指數午夜前上漲，道指漲逾百點。有市場人士指出，交易員可能趁美國通脹數據周四出爐前，測試日圓的下行空間，倘通脹數據公布後，日圓兌美元的跌勢未受干預，日圓仍將面臨拋售。

（綜合報道）

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