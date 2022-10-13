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經濟
2022年10月13日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
三大辣稅上季收12.5億 紀錄新低 涉辣稅成交657宗 首3季總數不足2500宗
荃德2房辣稅盤457萬沽 不足年半蝕逾百萬
業主變租客 22萬預付一年租Midtown 3房
仲量聯行籲撤辣 曾煥平：BSD不合時宜
YOHO Bologna上樓書 開放式戶257呎起
晉海車位短炒兩月帳賺9%
摩通料內房續現流動性風險信號 匯豐：恐碧桂園步旭輝後塵 籲「減持」
內房十一銷售弱 瑞信：按年挫逾三成
世茂17.5億售南京項目45%權益
內地上月貸款增長強勁 大摩：基建需求帶動
1個月港元拆息回升 終止7日跌勢
前員工揭偷步交易 匯控：期待在法庭辯護
恒指過山車 成交逾1100億近月高 17000關得而復失 市場不樂觀
半新股波幅大 專家：一有風吹草動即止蝕離場
蔚來擬推入門版電動車
美高梅：認真看待雲頂競投澳賭牌
數字人民幣累積交易額破1000億
粵海廣南盈喜 首9個月純利飈逾倍
ARCM瞞英違規 遭罰175萬元
英倫銀行行長澄清買債周五結束 警告退休基金經理須完成執倉 英鎊曾跌穿1.1
市場續押注利差擴大 日圓兌美元跌穿146
傳月底宣布裁員數千人 英特爾股價早段升
張兆聰：內險成捕捉A股反彈工具
技術取勝：理想汽車裂口成短線阻力
劉思明：內地A股拗腰 港股頹勢依然
周顯：港漂成樓巿重要購買力
湯文亮：如何令股市回升？
葉創成：TEC：跨國企業接力成主要租戶
貝萊德：恒指16500點關鍵
技術取勝：理想汽車裂口成短線阻力
【明報專訊】太保反彈料15元有沽壓（圖）
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