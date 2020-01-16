恒指過山車 成交逾1100億近月高 17000關得而復失 市場不樂觀

港股在過去5個交易日累計下跌1310點，跌幅雖然較大，亦吸引短線資金趁低入市，但是偏向作短暫停留，並趁高獲利回吐，致升勢只曇花一現。科指昨日跌幅稍為放緩，跌0.3%，低見3269點。當中重磅股騰訊（0700），單日上落多達16元，成交額高達80.8億元，佔主板成交7.2%。

截至今晨零時，恒指夜期報16,603點，低水98點。

電動車股反彈 有投資者撈底

投資者亦偏向轉追持續受壓的落後股份，當中股價在過去一個月持續插水的電動車股稍見起色，理想汽車（2015）及比亞迪（1211）亦見有投資者追捧，分別升6.8%及3.2%（見表）。

逆市做好的大藍籌升幅雖然不大，最大的中國宏橋（1378），亦只是升3.8%，但是股價上升的藍籌股數目，則較本周二明顯增加，由前日只有六七隻股份，增至昨天的18隻，反映陸續有投資者試圖「撈底」。面對近期跌市，較少股份可以做價連日上升，藍籌航運股東方海外（0316）卻罕見連升兩日，昨日再升0.9%。

上證指數保持升勢 無助港股反彈

不過，因應匯豐等大行調低碧桂園（2007）評級（詳刊B2），該股及同系的碧桂園服務（6098）分別再跌超過4%。另外，官媒《人民日報》連續3日發文，強調堅持動態清零，投資者轉向高估值的珠寶股「開刀」，六福（0590）及周大福（1929）更連跌4日，昨日分別跌1.6%及超過5%，收報17.58及14.34元，兩者4日累計跌8.6%及10.4%。

大市成交雖增，北水入市買賣金額亦超過258億元，但是偏向買賣居多，真正淨流入市場只有11.36億元。內地市場方面，上證綜合指數收市保持升勢，重上3000關報3025點，升超過1.5%，卻無助港股升勢。

分析：加息陰霾下難重上17000點

獨立股評分析員彭偉新表示，市場原先預期英倫銀行在本周五後繼續入市買債，誰不知最終預告本周五後結束緊急買債計劃，消息觸發投資者午後入市態度變得審慎，市况亦掉頭回軟。儘管內地重現升市並且企穩，但美國持續加息的陰霾始終揮之不去下，料大市最終未能在17,000點以上企穩，並要繼續尋底。

明報記者