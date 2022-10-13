前員工揭偷步交易 匯控：期待在法庭辯護

向匯控報告反被停職 後被解僱

Callahan去年加入匯控美國利率交易部，在職期間發現內部存在不少偷步交易行為。他在訴狀中揭露，於今年3月，知名對冲基金經理Steve Cohen旗下Point72一名投資組合經理要求匯控在特定時間賣出1億美元的長期債券，其部門經理先提前賣出該證券，再執行Point72的指令。有關做法為該行帶來可觀的利潤，卻損害了Point72獲得一個更好交易價格的機會。後來Point72的投資組合經理亦對交易表達了不滿。Point72發言人對此不予置評。

Callahan稱內部出現最多是10年後到期長期債券偷步交易問題，由於這類債券價格波動幅度大，交易員更易獲利。他曾向部門主管稱有關做法是非法行為，但未被接納。他續稱Point72交易事件發生不到一周，匯控以有人投訴他為由，要求停職，及後又指因芝加哥商業品交易所要求提供有關他的交易信息，但Callahan稱此類要求是行業例行做法，交易員通常不會因此停職。今年4月Callahan被匯控解僱。