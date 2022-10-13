內房十一銷售弱 瑞信：按年挫逾三成

深圳京基水貝時代廣場打六折售

摩通則稱過去一周內房股及物管股分別跑輸國企指數7%及6%，主因是缺乏重大政策放寬，由旭輝（0884）觸發有關民營內房的流動性的高度關注，相信短期內投資者情緒可能仍然低迷，因為黃金周銷售令人失望，錄得按年下降46%；內地新冠病例再次上升；以及並無快速解決民營內房的流動性問題，故該行建議投資者，繼續保持防守，在跌市中只買入國企，包括中海外（0688）、華潤置地（1109）、保利發展及中海物業（2669）。

該行又提到，雖然數月前部分城市如濟南曾公布鼓勵國企收購存量房源轉為租賃房，相信已完工但未售單位將被優先考慮，將會是一個雙贏局面，以降低庫存水平。事實上，9月份蘇州銷售數據強勁，亦可能是受益於當地政府回購。據內地財聯社報道，樓市低迷背景下，深圳打折促銷樓盤從局部擴散至全城，當中京基水貝時代廣場項目一名置業顧問稱，該項目備案價為每平方米7.2萬元（人民幣，下同），但開發商9月底進行了調價，單價調至每平方米4.6萬元起，中間樓層單價約每平方米5萬元，相當於在備案價基礎上打了六折至七折。