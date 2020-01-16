荃德2房辣稅盤457萬沽 不足年半蝕逾百萬

新都城3房移民盤820萬沽 4年蝕15%

市場再錄移民盤蝕讓個案。美聯高級分區營業經理林浩德表示，將軍澳新都城5座低層G室，實用面積701方呎，3房1套間隔。原業主因移民關係，以820萬元沽出單位，實呎11,698元，呎價重返2017年初同類戶水平。原業主2018年底900萬元購入，帳面已蝕80萬元或約9%，連使費計料實蝕約132萬元或約15%。

台灣回流客454萬購葵涌中心蝕讓貨

另外，有回流客來港購入二手蝕讓貨。中原市務經理羅家俊表示，葵芳葵涌中心低層F室，實用面積353方呎，2房間隔。原業主因看淡後市，將單位以454萬元易手，實呎約12,861元。新買家是從台灣回流香港定居人士，持本港永久居民身分證；原業主2018年485萬元購入，帳面蝕約31萬元或約7%，連使費計料實蝕56萬元或約12%。

另中原區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城24座高層B室，實用面積447方呎，3房間隔，以626萬元沽出，實呎約14,004元。原業主2017年692.8萬元購入，帳面蝕讓約66.8萬元或約一成，若連使費計，料實蝕107萬元或約15%離場。

[香港地產]