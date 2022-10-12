經濟

香港地產

屯門50呎劏舖 兩周帳賺10%

【明報專訊】新冠疫情基本維持緩和，劏場商舖罕錄短炒獲利個案。資料顯示，屯門青山坊2號、鄰近置樂花園的壹號總站一樓雙號舖，面積約50方呎，在8月底以67.8萬元易手、折合呎價約1.35萬元；原業主今年8月中以61.8萬元購入，即持貨僅約兩星期，帳面獲利6萬元或近10%。

68萬易手 呎價1.35萬

另一方面，世邦魏理仕發表《2022年第三季香港商業房地產市場回顧及展望》，指加息、全球經濟不明朗因素下，對本港商業市場的租買構成壓力。報告續稱，今年第三季寫字樓租務成交，按季跌約8.8%，涉約90.14萬方呎樓面。今年首3季租用的總體樓面則涉約300萬方呎，按年下跌約12%；另同期整體空置率上升2個百分點至14.1%，涉樓面達1190萬方呎，屬歷史新高。

世邦魏理仕執行董事馮慧詩表示，寫字樓新供應在今年第三季增加180萬方呎，料將為租金帶來壓力，未來12個月租金或難以回升。此外，第一太平戴維斯亦發表第三季寫字樓租賃市場報告，指第三季整體寫字樓空置率創新高至10.2%，以東九龍、中環商廈空置率較高，分別錄得14.4%及8.3%，另個別地區商廈空置率，已接近或稍高於2009年環球金融海嘯時的水平。

東九商廈空置率14%高於大市

報告稱，因本港與內地仍未完全通關，導致中資企業在第三季的租賃需求持續下降。第一太平戴維斯表示，本港未全面通關，加上股市疲弱，窒礙中資公司的租賃需求，但仍發現來自ESG、金融科技、加密貨幣、NFT/藝術品拍賣、醫療服務等行業的租賃正在逐漸增加。

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