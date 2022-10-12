期望港府全方位 增加土地供應

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧期望港府可全方位增加土地供應，讓香港人擁有置業階梯，同時希望香港可逐步放寬與內地及國際社會的通關限制，藉帶動人流和資金流，振興經濟和樓市。

須讓香港人擁有置業階梯

周銘禧期望港府可多管齊下增加土地新供應，增加公營房屋和私宅供應，讓香港人擁有置業階梯；例如，港府可將部分工廈等非住宅物業，加快改變土地用途，發展為公屋、綠置居及居屋等公營房屋，讓市民上車。

此外，周認為港府在與發展商磋商補地價時，應加快時間流程以提升效率，令發展商可以早點「計到數」；同時，申請強拍門檻可降低到66%至70%的水平（現時「三無」大廈或樓齡60年以上物業強拍門檻為80%），加快市區重建和「熟地」的發展步伐。

冀逐步與內地及國際通關

對社會熱切期待與內地以至國際社會全面恢復通關，以刺激經濟，將現時的「0+3」入境檢疫安排，進一步變為「0+0」。

周銘禧認為，港府若逐步放寬與內地、國際社會的通關限制，勢將帶動人流和資金互動，除刺激本港的旅遊酒店、飲食和零售等行業，亦可吸引內地和外國的高端買家來港睇樓置業，在經濟改善下帶動樓市。

（發展商專訪）