萬科部署推兩焦點盤 涉2000伙 大埔馬窩路旗艦項目佔1500伙 將申預售

明報記者 林可為

自2018年底起，萬科香港先後在本港推出屯門掃管笏上源、西營盤15 WESTERN STREET、長沙灣The Campton、何文田VAU Residence等4個住宅項目，迄今累沽約1753個單位，累計套現總金額近149億元；除VAU Residence預計明年中交樓外，另外3個項目已屆現樓。

旗下4盤累沽1753伙 吸金149億

周銘禧表示，公司目標是在本港房地產市場作可持續發展，會繼續從不同渠道吸納新土地儲備，但前提是會先審慎評估各項投資風險，不會胡亂高價搶「麵粉」(地皮)。

談及推盤部署，萬科香港正着手未來一年推出兩個全新住宅，當中大埔馬窩路項目單位總數約1500伙，屬該公司全新旗艦住宅發展；周指出，馬窩路項目採中低密度設計，現正進行地基工程，全屬分層標準和特色單位，並未如上源般提供洋房物業，稍後將申請預售樓花同意書，最快2023年底開售樓花。

審慎理財 不胡亂高價搶地

與上源相似的是，周銘禧指馬窩路項目同樣位處新界，同樣屬依山而建，在設計屋苑園林景色上，可以有更好發揮，令屋苑園林和外圍自然景致更加融合。

資料顯示，萬科香港牽頭財團於2020年7月以37.05億元投得上述馬窩路住宅官地，以可建總樓面約78.19萬方呎計，每方呎樓面地價約4738元，符合當時市場估值之內。

醫局街項目500伙 主打中小戶

至於屬舊契項目、鄰近港鐵長沙灣站的醫局街項目，是繼同系2020年中開售的The Campton後，在西九龍發展的另一全新住宅，單位總數約500伙，樓花期預計約一年半，將分階段推出市場發售，最快今季內開展首階段銷售，樓書、示範單位和售樓處正密鑼緊鼓籌備中。

周銘禧表示，項目與港鐵長沙灣站、南昌站的步程約6至7分鐘，兼享港鐵荃灣線、屯馬線和東涌線的效益，主打1房及2房等中小型單位。由於目標客源是以首置和新婚家庭客為主，周銘禧稱項目無論是物業外立面、住客會所的設計，均以年輕型格為主調，單位內籠設計亦注重提升實用性和空間感。

（發展商專訪）