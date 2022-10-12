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經濟
2022年10月12日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
衰退憂慮升溫 恒指跌破11年低位 加息陰霾籠罩 亞洲違約掉期急升
恐慌指數連升3日 反向ETF受捧
工銀港元定存息高見4.1厘
上季電腦出貨量6800萬部新低
研究：中國GDP 10年內難超美
彭博：匯控擬加碼併購 同步出售非核心業務
瑞信：博企須增非博彩投資 財務添壓 引消息稱投牌非預期順暢 料本周提供額外資料
黃金周表現遜色 花旗降本月賭收預測至55億
HKTVmall上月GMV跌近8%
商湯上市後累跌逾六成 軟銀或帳蝕49億
中汽協：上月新能源車銷量增94％
舜宇上月手機鏡頭出貨量跌28%
穆迪：撤恒大佳兆業評級
全球晶片股災 台積電復市挫8% 半導體業3日蒸發近2萬億市值
英央行托市擴至指數掛鈎國債
岸田強調維持寬鬆 日圓跌至145.8
張兆聰：長實信置持巨額現金 受惠息升
技術取勝：金沙跌穿19.6元破壞升勢
亞視賴彩雲調任執董 曾涉大馬非法直銷案
劉思明：火電綠電股逆市見支持 可小注
周顯：電動車興起 將有大量炮灰
湯文亮：跟美國加息如被割韭菜
盧楚仁：日本央行干預 難改日圓弱勢
萬科部署推兩焦點盤 涉2000伙 大埔馬窩路旗艦項目佔1500伙 將申預售
期望港府全方位 增加土地供應
匯璽4房3250萬易手 帳蝕千萬
帝滙豪庭6年首錄一手成交 4房6679萬沽
上月新批按保宗數金額7個月低
屯門50呎劏舖 兩周帳賺10%
龍彩霞：木星資管Harry Richards：經濟難好 增固定收益資產
技術取勝：金沙跌穿19.6元破壞升勢
【明報專訊】招行短線或下試32元（圖）
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