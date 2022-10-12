穆迪：撤恒大佳兆業評級

穆迪表示，撤回中國恒大的企業家族評級及高級無抵押評級，同時將中國恒大旗下的恒大地產、天基控股（Tianji Holding Limited）企業家族評級，以及景程有限公司（Scenery Journey Limited ）的高級無抵押評級撤回。穆迪稱，撤回是基於無足夠或未獲充分信息來支持維持評級。在撤回前，中國恒大的企業家族評級為「Ca」，其高級無抵押評級為「C」，前景為「負面」。

穆迪亦將佳兆業的企業家族評級「Ca」及高級無抵押評級「C」撤回，撤評前，前景展望為「負面」，撤評理由與恒大相同。

事實上國際評級機構與內房的關係漸行漸遠，在內房爆發流動性問題及接連的債務違約下，去年至今有不少內房以穆迪或其他評級機構對內房評價和預期過於悲觀為由，主動申請撤銷評級，當中包括奧園（3883）、雅居樂（3383）、龍光（3380）、花樣年（1777）、世茂（0813）等。

彭博：恒大尋求延付境內債息

此外，據彭博報道，中國恒大旗下恒大地產，繼早前獲持有人同意將境內債「20恒大04」利息押後支付後，將於本周四至周五與另一筆境內債「20恒大05」持有人召開會議，審議將債券在2021年10月19日至2022年10月18日期間利息，押後半年至明年4月19日支付。