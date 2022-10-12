商湯上市後累跌逾六成 軟銀或帳蝕49億

淘寶中國帳面仍賺6000萬

不過，有較軟銀早入股的部分C輪前期投資者仍未虧蝕，例如淘寶中國在C-1及C-2輪融資投資，分別認購6.03億股和18.08億股，當時每股成本價折合港元為0.9元（0.121美元）和 1.44元（0.184美元），仍持有下暫時帳面計仍賺6000萬元。

不過，商湯在禁售期屆滿出現沽壓迹象，並導致急跌至3.13元，以淘寶中國為例，雖然目前未沽出帳面計仍見盈利，但與上市價4.13元放售比較，兩者放售賺取的金額已相差67.5億元。

事實上，商湯於去年12月上市，翻查集團新期的中期業績，毛利未見增長並按年跌22.5%，從去年同期的12.05億元（人民幣，下同）跌至9.34億元。研發和銷售開支均按年增加，除了研發開支按年增加14.9%，從17.72億元增至20.35億元，銷售開支增加37.5%，並從2.92億元加至4.02億元。