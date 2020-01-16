經濟

HKTVmall上月GMV跌近8%

【明報專訊】受消費券效應拖累，香港科技探索（1137）昨公布，旗下網購平台HKTVmall在9月的訂單總商品交易額（GMV）按月跌7.8%至6.65億元，按年則升22.5%。HKTVmall今年累計GMV為62.07億元，已達成全年目標80億元的77.6%。

集團表示，8月發放消費券後，9月平均每日GMV僅錄得輕微下跌，表現再次印證消費者行為由線下轉向線上的結構性變化。

香港科技探索昨日收市跌0.22%，收報4.61元，股價較過去一年高位12.5元已蒸發逾六成。集團8月受惠於政府發放第二階段消費券，繼第五波疫情爆發的2月後創下第二高的業務表現，不過9月各項數據均錄得按月跌幅。

平均每日訂單數量按月跌1.4%

HKTVmall在9月的平均每日訂單總商品交易額月亦下跌4.7%至2220萬元，按年升22.7%。此外，9月平均每日訂單數量按月下跌1.4%至5.08萬張，按年升25.7%。

HKTVmall 9月平均訂單值按月下跌3.3%至436元，按年亦跌2.7%，9月曾於HKTVmall購物的獨立客戶數量為55萬人，按月減少3.85%，按年則多12%；每月活躍應用程式使用者為147.1萬人，按月及按年均減少2.97%及7.72%。

HKTVmall近年業務表現與消費券息息相關，例如去年港科探索曾因應政府派發消費券，推出「七折電子禮券計劃」吸客，結果因此花費高達8660萬元開支，更因優惠折扣太高而嚴重拖累下半年業績，因此今年再推出消費券，集團亦未有再推出類似的大規模優惠。

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