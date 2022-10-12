黃金周表現遜色 花旗降本月賭收預測至55億

花旗表示，雖然國慶黃金周期間到訪澳門的旅客量穩定，每日有約2.6萬人次，但可能受近期內地疫情影響，根據該行調查顯示，10月首9日澳門的博彩收入約17億元，折合日均賭收約1.89億元，低於5月初勞動節假期的每日賭收約2億元，以及低於今年春節期間的每日約3.33億元。

花旗料日均賭收約1.73億

因此，花旗將10月份澳門博彩收入預測，由原來預測70億元降至55億元，相當於平均每日賭收約1.73億元。

大和料本月賭收約78億

至於另一投行大和的報告，估計黃金周期間澳門日均賭收會超過3.5億元，雖然相信內地疫情及相對嚴謹的防控措施會打擊稍後旅客入境數字，在比較過去3年情况，相信在中場業務復蘇下，10月份日均賭收將會介乎2.6億至2.8億元，遠高於市場預期中位數的1.3憶元；折合相當於10月賭收約78億元。