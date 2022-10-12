黃金周表現遜色 花旗降本月賭收預測至55億

【明報專訊】疫情夾擊澳門賭業，大行對國慶黃金周以至10月份博彩收入表現看法出現頗大分歧。花旗昨日發表報告，據該行調查，10月首9日平均每日賭收僅約1.89億元（澳門元，下同），因此將10月份賭收預測「狠劈」逾兩成至55億元。不過，另一家投行大和則提出相反意見，估計黃金周期間日均賭收逾2.6億元，估計10月賭收達78億元。
花旗表示，雖然國慶黃金周期間到訪澳門的旅客量穩定，每日有約2.6萬人次，但可能受近期內地疫情影響，根據該行調查顯示，10月首9日澳門的博彩收入約17億元，折合日均賭收約1.89億元，低於5月初勞動節假期的每日賭收約2億元，以及低於今年春節期間的每日約3.33億元。
花旗料日均賭收約1.73億
因此，花旗將10月份澳門博彩收入預測，由原來預測70億元降至55億元，相當於平均每日賭收約1.73億元。
大和料本月賭收約78億
至於另一投行大和的報告，估計黃金周期間澳門日均賭收會超過3.5億元，雖然相信內地疫情及相對嚴謹的防控措施會打擊稍後旅客入境數字，在比較過去3年情况，相信在中場業務復蘇下，10月份日均賭收將會介乎2.6億至2.8億元，遠高於市場預期中位數的1.3憶元；折合相當於10月賭收約78億元。