瑞信：博企須增非博彩投資 財務添壓 引消息稱投牌非預期順暢 料本周提供額外資料

明報記者 蔡穎霖

指博企需提供明確支出時間表

瑞信表示，作為事先許可承諾的一部分，澳門政府有意要求博企擴建現有項目，同時期望他們在今次招標中，加入更多新元素。該行又指出，在投資金額以外，博企亦需要提供明確的支出時間表。據稱，有份投標的7家博企均需要提高對非博彩業務的投資承諾，目前正就本周舉行的會議準備更多資料。

澳博非博彩業務收入佔7.7%

翻查各家博企的資料，截至今年6月底止半年，以金沙中國（1928）的非博彩業務收入佔比最高，錄得37.9%；其次為永利澳門（1128）的佔比31.7%。佔比最小為澳門博彩（0880），非博彩業務收入僅佔7.7%。

大行摩根士丹利認為，澳門政府跟博企的談判或持續至10月中旬，競投結果將於11月初公布。該行相信，由於六大博企於疫情期間確保當地就業，加上法規及舉措方面一直跟澳門政府保持合作，過去20年更於當地投資數十億美元資金，認為現有的六大博企均能夠中標。在「7爭6」的情况下，意味馬來西亞雲頂集團旗下GMM或會落選。

大摩：現六大博企料能中標

不過，摩根士丹利又指出，由於雲頂集團於新加坡及馬來西亞均設有主題公園，在非博彩業務方面有更豐富的知識和經驗；加上集團手上來自全球賭場和度假村的客戶數據庫，相信這兩個因素可被澳門政府視為關鍵的利好因素。

雖然六大博企的談判或因此變得更加困難，但摩根士丹利預料，六大博企未來10年的整體投資回報率將保持較高水平。在多隻較大型的濠賭股當中，該行偏好金沙中國，其次為銀河娛樂（0027）。若澳門確認重新開放，摩根士丹利則預計，包括新濠博亞（美：MLCO）等小盤股表現將勝過大盤。