工銀港元定存息高見4.1厘

起存額80萬元

工銀亞洲推出388天4.1厘定存，起存額為80萬元或以上，適用於每日維持理財總值80萬元或以上的「理財金客戶」。另有128天及228天定存，年利率為3.6厘及3.9厘。其餘客戶包括可1萬元開戶的「綜合客戶」等，定存計劃較以上利率低0.1厘，起存額為10萬元或以上。

華僑永亨提供3個月、6個月及12個月定存，年利率分別為3.5厘、3.8厘及4厘，起存額為20萬元，適用於維持100萬元的存款及投資的「華僑永亨宏富理財」現有客戶，全新客戶起存額則須100萬元以上。

渣打香港日前推出6個月及12個月定存，年息3.8厘及4厘，惟起存額200萬元。倘於渣打SC Mobile或網上理財開立定存，起存額僅1萬元，存期6個月及12個月年利率分別為3厘及3.3厘。