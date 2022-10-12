經濟

工銀港元定存息高見4.1厘

【明報專訊】本港的定期存款息率繼續向上，最高的港元定存息率已升穿銀色債券的4厘「保底息」，現時以工銀亞洲的388天4.1厘為最高，起存額為80萬元或以上。華僑永亨亦將12個月定存調升至年息率4厘，起存額為20萬元。渣打香港是提供定存息率達4厘的唯一大行，惟須200萬元或以上存款。以上定存高息優惠均由即日起至本月底止，及須以全新資金敘做。

起存額80萬元

工銀亞洲推出388天4.1厘定存，起存額為80萬元或以上，適用於每日維持理財總值80萬元或以上的「理財金客戶」。另有128天及228天定存，年利率為3.6厘及3.9厘。其餘客戶包括可1萬元開戶的「綜合客戶」等，定存計劃較以上利率低0.1厘，起存額為10萬元或以上。

華僑永亨提供3個月、6個月及12個月定存，年利率分別為3.5厘、3.8厘及4厘，起存額為20萬元，適用於維持100萬元的存款及投資的「華僑永亨宏富理財」現有客戶，全新客戶起存額則須100萬元以上。

渣打香港日前推出6個月及12個月定存，年息3.8厘及4厘，惟起存額200萬元。倘於渣打SC Mobile或網上理財開立定存，起存額僅1萬元，存期6個月及12個月年利率分別為3厘及3.3厘。

相關字詞﹕渣打銀行 華僑永亨 工銀亞洲 定存年利率

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